65 yaşında yatalak iki çocuğuna bakan baba yardım eli uzatılmasını bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 65 yaşında yatalak iki çocuğuna bakan baba yardım eli uzatılmasını bekliyor - Son Dakika

65 yaşında yatalak iki çocuğuna bakan baba yardım eli uzatılmasını bekliyor

6 saat önce

65 yaşındaki Ali Ekber Özbulduk, hantington hastalığı nedeniyle yatalak olan çocuklarının bütün bakımlarını kendisinin yaptığını belirterek, "Bakmak bana zor gelmiyor ama bir yardım eli uzatılmasını bekliyorum" dedi.

65 yaşında yatalak iki çocuğuna bakan baba yardım eli uzatılmasını bekliyor, System.String[]

65 yaşındaki Ali Ekber Özbulduk, hantington hastalığı nedeniyle yatalak olan çocuklarının bütün bakımlarını kendisinin yaptığını belirterek, "Bakmak bana zor gelmiyor ama bir yardım eli uzatılmasını bekliyorum" dedi.


Genetik bir hastalık olan ve nöronların yapısını bozan, kas koordinasyonunun yitirilmesine, algısal beceri kaybı ve zihinsel yaşlanmaya sebep olan ölümcül hastalık Hantington'a yakalanan 40 yaşındaki Muasar ve 45 yaşındaki Ünsal'a bakan Ali Ekber Özbulduk, hem hastalıkla hem de yaşam şartları ile mücadele ediyor.


Muasar'ın liseyi bitirdikten sonra, Ünsal'ın ise evlenerek bir çocuk sahibi olduktan sonra Hantington hastalığına yakalandığını anlatan Ali Ekber Özbulduk, "Çocuklarım 2006 yılında bu Hantington hastalığına yakalandı. 2013 yılından beri de yatalaklar. Temizliklerini, traşlarını ve yemeklerini ben kendim yaparak bakıyorum. Bazen diğer çocuklarım gelerek destek oluyor" diye konuştu.


Aylık 500 TL kira ödedikleri evde yatalak olan iki çocuğuna bakmanın kendisi açısından zor olmadığını belirten Özbulduk, Muasar ve Ünsal'ı kaldırabildiğini, özel ihtiyaçlarını tek başına yapabildiğini anlatarak, "İl Sağlık Müdürlüğü hastaneye gitme ve tedavi konularında yardımcı oluyor. Ancak geçimimizi sağlamak için bize yine de bir yardım eli uzatılmasını istiyoruz. Ayrıca bu hastalığın bir tedavisi varsa bu konuda da bize yardımcı olunmasını bekliyoruz" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Ali Ekber, Genetik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:57 Kaynak: İHA
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