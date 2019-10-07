Son Dakika Haberleri: 67 Burda Avm'de Latin Dansı tanıtım standı açıldı
Son Dakika Güncel 67 Burda Avm'de Latin Dansı tanıtım standı açıldı

67 Burda Avm'de Latin Dansı tanıtım standı açıldı

35 dakika önce

Esas 67 Burda AVM'de açılan stand ile latin dansı ziyaretçilere tanıtıldı.

67 Burda Avm'de Latin Dansı tanıtım standı açıldı, System.String[]

Esas 67 Burda AVM'de açılan stand ile latin dansı ziyaretçilere tanıtıldı. Ayrıca stantta extreme kulübünün çalışmaları hakkında da bilgiler aktarıldı.


Esas 67 Burda AVM'de açılan stantta Latino de Diamonte dans kursları ve extreme kulübünün çalışmaları hakkında bilgiler aktarılarak şu ifadelere yer verildi: " Zonguldak'ta Diamente Dans adı altında toplanan geniş bir aileyiz. Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi'nin bünyesinde 7 yıldır çeşitli etkinliklerde bulunduk. Bu etkinliklerimiz, Yılbaşı Gösterileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik spor Bayramı vb. özel günlerde gösterilerimiz ve çalışmalarımız olmuştur. Bize bu imkanı sağlayan Esas 67 Burda yönetiminin katkılarıyla birçok dans öğrencisi yetiştirilmiştir. Başta Zonguldak ve çevre illerdeki Latin Kursları olmak üzere Latin Geceleri, geziler, etkinlikler ve Esas 67 Burda faaliyetlerinden haberdar olabileceğiniz bu platformda sizleri ağırlamaktan gurur duyarız. Yeni dönem kayıtlarımız Esas 67 yemek katında devam etmektedir. Tüm sanat ve dans severleri bünyemiz altında görmekten mutluluk duyarız. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için tavrı netleşti
Son Dakika: Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi Otomobil alacaklar dikkat! Markalar yüzde sıfır faiz avantajıyla kampanyalara başladı Kardeş ülke Azerbaycan, hoparlörden ezan okumayı yasakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 15:04:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 67 Burda Avm'de Latin Dansı tanıtım standı açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]