67 Burda AVM'den Sevgililer Günü'nde özel etkinlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel 67 Burda AVM'den Sevgililer Günü'nde özel etkinlik - Son Dakika

67 Burda AVM'den Sevgililer Günü'nde özel etkinlik

6 saat önce

Zonguldak'ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 67 Burda AVM, Sevgililer Gününe özel etkinlik düzelendi.

67 Burda AVM'den Sevgililer Günü'nde özel etkinlik, System.String[]

Zonguldak'ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 67 Burda AVM, Sevgililer Gününe özel etkinlik düzelendi.


Zonguldak'ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 67 Burda AVM, Sevgililer Gününe özel hediyesi ve hazırladığı modern dans gösterileri ile ziyaretçilerine unutulmaz bir Sevgililer Günü etkinliği yaşattı. Toplamda 400 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 100 ziyaretçisine melek kolye hediye eden 67 Burda AVM, 17: 00 ve 19: 00 saatlerinde modern dans gösterileri ile de Sevgililer Günü heyecanını, ayrı bir sürpriz yaşattı. - ZONGULDAK

Sevgililer Günü, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:57 Kaynak: İHA
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