7.2 milyon liralık Rolls-Royce Cullinan Türkiye'de

CARMEDYA.COM - Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce'un en yeni modeli Cullinan, İngiltere'nin İstanbul Konsolosluğu'nda gerçekleşen etklinlikle satışa sunuldu.



Markanın SUV segmentindeki ilk modeli Cullinan, lüks, konfor ve arazi kavramlarını da aynı gövdede buluşturuyor. Tamamı alüminyum "Lüks Mimarisi" üzerine konumlanan tasarımıyla ikinci alüminyum Rolls-Royce olma özelliği de taşıyor.



Lansmanda konuşan Royal Motors Başkan Yardımcısı ve Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Marka Müdürü Hilal Aysal "Cullinan sizi günlük hayatın monotonluğundan çıkartarak ıssız bir gölde balık tutmaya, karlı yollardan geçerek dağ evinize zahmetsizce götürürken aynı zamanda çocuklarınızı evden okula, akşamları ise bir sanat sergisine aynı lüks hissiyle götürecektir"dedi.



Frank Tiemann/ Hilal Aysal/ Artuğ Aysal



Rolls-Royce Motor Cars Merkez Avrupa ve Doğu Avrupa İletişim Direktörü Frank Tiemann ise yaptığı konuşmada, "Yaşam tarzlarında sınırlamaları kabul etmeyenler için tasarımcılarımız, gerçekten benzersiz ve ödünsüz bir otomobil yarattı" açıklamasını yaptı.



Şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük elmas taşının adını taşıyan Cullinan, Rolls-Royce'un ilk yüksek gövdeli arazi otomobili olma özelliğine sahip. Markanın ünlü Uçan Halı Sürüşü; Cullinan'ının sofistike ayarlanabilir havalı süspansiyonuyla bütün arazi koşullarında deneyimlenebiliyor. Aynı zamanda Cullinan, SUV segmentindeki ilk "üç kutu özellikli" otomobil. Araç içindeki opsiyonel bölme duvarı; yolcular için bagaj bölmesinden ayrılmış ayrı bir ortam yaratıyor.



Otomobil, yeni 6,75 litrelik çift turbolu V12 motor ve dört çeker sistemiyle birlikte 563 HP/ 420 kW güç ve 850 Nm tork üretiyor. Cullinan, sahiplerinin çok çeşitli yaşam tarzlarına özel olarak geliştirilen, kişiye özel seçenekleriyle satışa sunuluyor.



Özel sipariş seçeneklerinden biri olan Viewing Suite sadece bir düğmeye basarak bagaj bölümünden arka tarafa bakan, çift deri koltuk ve özel kokteyl masasından oluşuyor.



Rolls-Royce Cullinan 369.2 bin euro vergisiz fiyatıyla ithal edilirken, ülkemizdeki vergi sistemiyle satış fiyatı 1.13 milyon euroya (7.2 milyon TL) çıkıyor.

