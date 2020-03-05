7,5 yıla kadar hapsi istenen Işıl Özgentürk beraat etti - Son Dakika

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk'ün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımları dolayısıyla 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Işıl Özgentürk ile avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı, 5 Aralık 2019'da açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Savcı mütalaasında sanık Özgentürk'ün sosyal medya hesabından 6 Eylül 2015 ile 4 Nisan 2015 tarihlerinde yaptığı paylaşımlar dolayısıyla 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsini talep etti.

"VATANIMA VE MİLLETİME BAĞLI BİR İNSANIM"

Duruşma savcısının mütalaasına ilişkin savunma yapan sanık Özgentürk, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. İsnat edilen suçlar bana çok ağır gelmektedir. Ben bir yurtseverim. Vatanıma ve milletime bağlı barışsever bir insanım. 50 yıldır gazetecilik yapıyorum. Benim terör örgütü ile hiçbir alakam bulunmamaktadır. Beraatimi isterim" ifadelerini kullandı.

Sanık Özgentürk'ün ardından söz alan avukatları ise, Özgentürk'ün terör örgütü propagandası yapmadığını ve yapmış olduğu paylaşımların gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraatini istedi.

BERAAT KARARINA ÜYE HAKİMDEN KARŞI OY

Mahkeme heyeti, sanık Özgentürk hakkında her ne kadar 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan kamu davası açılmışsa da mesleği ve konumu ile birlikte değerlendirildiğinde yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle oy çokluğuyla beraatine hükmetti. Kararda bir üye hakim, sanığın cezalandırılması gerektiğini kaydederek, karşı oy kullandı.

(İHA)