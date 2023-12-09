Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Türkiye- Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl sonra ilk kez Yunanistan'a resmi ziyarette bulunurken, görüşmede Türk vatandaşlarına vize müjdesi gelmişti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türk vatandaşlarına 10 Yunan adasında 7 günlük kapıda vize uygulamasının başlayacağını duyurdu. Peki vize ücreti ne kadar olacak? İşte uygulamanın detayları...
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, vizenin detaylarına ilişkin Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Yunan hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 günlük vize uygulamasının detayları şöyle:
7 günlük vizeyi kapsayan 10 Yunan adasının da şunlar olması bekleniyor:
Türkiye ve Yunanistan arasında benzer bir uygulama, 2012 yılında da pilot olarak başlatılmış, 2019'a kadar devam etmişti. Ancak pandemiyle birlikte bu uygulama kaldırılmıştı.
Son Dakika › Diplomasi › Hangi adaları kapsayacak, ücreti ne kadar olacak? İşte Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının detayları - Son Dakika