Hangi adaları kapsayacak, ücreti ne kadar olacak? İşte Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının detayları

Tek oyla Gazze\'yi felakete sürükleyen BM\'ye Erdoğan\'dan sert tepki: Böyle adalet olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Türkiye- Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl sonra ilk kez Yunanistan'a resmi ziyarette bulunurken, görüşmede Türk vatandaşlarına vize müjdesi gelmişti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türk vatandaşlarına 10 Yunan adasında 7 günlük kapıda vize uygulamasının başlayacağını duyurdu. Peki vize ücreti ne kadar olacak? İşte uygulamanın detayları...

VİZENİN ÜCRETİ 60 EURO

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, vizenin detaylarına ilişkin Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Yunan hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 günlük vize uygulamasının detayları şöyle:

Yunanistan'a girişte vize alınabilmesi için Türk vatandaşları ve aileleri için basitleştirilmiş bir vize prosedürü sağlandı.

Bu vizeyle Yunanistan'da yedi güne kadar kalma olanağı sağlanacak.

Vizenin ücreti 60 euro olacak.

Yunanistan'da sınırlı bölgesel geçerliliği olacak.

10 adada hayata geçecek.

12 aylık pilot bir program olacak.

Bu uygulama, Schengen sisteminin işleyişinden sorumlu olan Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.

7 GÜNLÜK VİZE HANGİ ADALARI KAPSAYACAK?

7 günlük vizeyi kapsayan 10 Yunan adasının da şunlar olması bekleniyor:

Sakız

Midilli

Rodos

Samos

Kos

Meis

Leros

Kalimnos

Simi

Limni

2012'DEN 2019'A KADAR BENZER BİR UYGULAMA OLMUŞTU

Türkiye ve Yunanistan arasında benzer bir uygulama, 2012 yılında da pilot olarak başlatılmış, 2019'a kadar devam etmişti. Ancak pandemiyle birlikte bu uygulama kaldırılmıştı.