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7 kişinin öldüğü davanın mahkeme heyeti değişince karar eylül ayına kaldı - Son Dakika

7 kişinin öldüğü davanın mahkeme heyeti değişince karar eylül ayına kaldı

11.06.2021 18:39
7 kişinin öldüğü davanın mahkeme heyeti değişince karar eylül ayına kaldı, System.String[]

KAYSERİ'de, 2018 yılında aracıyla sıkıştırdığı otomobilin kaza yapması sonucu aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranırken olaydan bin 131 gün sonra Artvin'de polise teslim olan Adnan Özdemir'in (49), yargılandığı davada sanığın avukatı, kazaya Bursa...

KAYSERİ'de, 2018 yılında aracıyla sıkıştırdığı otomobilin kaza yapması sonucu aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranırken olaydan bin 131 gün sonra Artvin'de polise teslim olan Adnan Özdemir'in (49), yargılandığı davada sanığın avukatı, kazaya Bursa plakalı başka bir aracın neden olduğunu iddia ederek olay yerinde keşif yapılmasını istedi. Mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle, dava karar için eylül ayına ertelendi.

Olay, 25 Mart 2018 günü saat 23.00 sıralarında, merkez Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Malatya'dan, Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre, Adnan Özdemir yönetimindeki 38 KY 432 plakalı otomobilin sıkıştırması sonucu karşı yönden gelen ve Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet (36) ile yanındaki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Gürcistan'a kaçan Adnan Özdemir hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Adnan Özdemir, 30 Nisan'da Gürcistan'dan Artvin'e gelerek, bin 131 gün sonra polis ekiplerine teslim oldu. Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Adnan Özdemir, tutuklu bulunduğu Artvin'den Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Kazada kayamını yitiren Üzüm ailesinin yakınlarından ise duruşmaya katılan olmadı.Sanık avukatı Cavit Dursun, kazaya asıl sebebiyet veren otomobilin Bursa plakalı bir araç olduğunun belirterek, söz konusu araç sürücüsünün tespit edilmesini ve olay yerinde keşif yapılmasını istedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, heyet değişikliğini gerekçe göstererek, karar vermek üzere duruşmayı eylül ayına erteledi.


7 kişinin öldüğü davanın mahkeme heyeti değişince karar eylül ayına kaldı
7 kişinin öldüğü davanın mahkeme heyeti değişince karar eylül ayına kaldı
7 kişinin öldüğü davanın mahkeme heyeti değişince karar eylül ayına kaldı
7 kişinin öldüğü davanın mahkeme heyeti değişince karar eylül ayına kaldı
7 kişinin öldüğü davanın mahkeme heyeti değişince karar eylül ayına kaldı
7 kişinin öldüğü davanın mahkeme heyeti değişince karar eylül ayına kaldı

Adnan Özdemir, Kayseri, Mahkeme, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 7 kişinin öldüğü davanın mahkeme heyeti değişince karar eylül ayına kaldı - Son Dakika


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