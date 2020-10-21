"7. Perakende Teknolojileri Konferansı"nın üçüncü oturumu gerçekleşti

KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Karaca, "Perakende şirketlerinin teknoloji iş ortakları ile bağlarının daha da güçlendiği bir döneme giriyoruz ve bu daha kritik olacak." dedi.

Kategori Mağazacıları Derneği (KMD) tarafından düzenlenen "7. Perakende Teknolojileri Konferansı"nın üçüncü oturumu "Perakendede Yeni Yapılanma Nasıl Olacak?" ana temasıyla gerçekleştirildi.

KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Karaca, burada yaptığı konuşmada teknolojinin pandemi sürecindeki öneminden bahsetti.

Süreçte, teknoloji ve bilişimin durması halinde hayatın durduğunun görüldüğüne işaret eden Karaca, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde pek çok sektör, uzun vadede teknoloji alanında alacağı yolu kısa sürede aldı. Bu hıza hem şirketler, hem çalışanlar hem de müşterilerimiz adapte oldu. Temel gereksinim bir anda online ve temassız satışa, iletişim kanallarının dijitale taşınmasına, uzaktan çalışma sisteminin desteklenmesine, mağaza-restoran içi fiziksel deneyimin dijitalleştirilmesi, dinamik fiyatlandırma, stok optimizasyonu gibi alanlara kaydı.

Perakende şirketlerinin teknoloji iş ortakları ile bağlarının daha da güçlendiği bir döneme giriyoruz ve bu daha kritik olacak. Teknoloji platformlarının ve altyapılarının yenilenmesi, yeni çalışma şekillerinin eklenmesi, dijital pazarlama, tedarik zincirinin dijitalleşmesi ve otomatikleşmesi ile siber güvenliğin güçlendirilmesi önümüzdeki dönemde çok ön plana çıkacak."

Karaca, perakende sektörünün merkezinde yer alan müşteri deneyiminin de en uç noktaya çıkmasının, alternatiflerin artığı dünyada, en kritik konulardan biri olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Pandemi sürecinde e-ticarette ciddi gelişim olduğunu dile getiren Karaca, "Dünyada e-ticarette 4-5 yılda gideceğimiz yolu, 5-6 ayda katettik. Türkiye'de de ciddi bir artış oldu. Bu dönemde e-ticaretten alışveriş yapan insanların yüzde 76'sının ileride de en az şu andaki kadar online alışverişe devam edeceği gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik tarafının da çok önemli olduğunu ve öneminin artmaya devam edeceğini vurgulayan Karaca, şu an özellikle e-ticaretin artmasıyla, siber saldırılarda ciddi bir artış yaşandığını, bu oranın Türkiye'de ilk 6 ayda geçen seneye göre yüzde 50 arttığını bildirdi.

"Pandemi sürecinde satışlarımız ışık hızıyla internete kaydı"

MediaMarktSaturn Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, elektronik perakende sektöründe yaşanan global değişimlere ilişkin bilgi verdi.

Pandemi sürecinin başlangıcına atıfta bulunan Gökyıldırım, kısım kısım başlayan değişim sürecine kendilerinin de aynı şekilde yanıt verdiğini, iş yapış biçimlerinin süreç içinde değiştiğini anlattı.

Gökyıldırım, teknolojinin pandemi sürecinde diğer blok sektörlerle birleştiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Pandemi sürecinde satışlarımız ışık hızıyla internete kaydı. Avrupa'da her ülkede farklılık göstermekle birlikte, en uç örneğimiz Hollanda. Hollanda'da tüketici elektroniği ticaretimizin yüzde 45'i şu an internet üzerinden satılıyor, İsveç'te bu oran yüzde 24. Pandemi sürecinde bu oranların ışık hızıyla arttığını ve bizim de hayatımıza yeni şeyleri ışık hızıyla kattığımızı gördük.

Sürecin güzel tarafları da oldu. Yavaş yavaş süreç normale döndüğünde, fiziki ihtiyacın da çok önemli olduğu ortaya çıktı. Her ne kadar sanal alışverişle insanlar ihtiyaçlarını giderebiliyorlarsa da mağazalara gelmek, dokunmak, konuşmak kısmı da çok önemliymiş. Kısıtlamalar ortadan kalkınca bu geri dönüşün çok hızlı olduğunu gördük."

Gökyıldırım, hızla mağazaya dönen müşterilerin alışveriş alışkanlıklarının da değiştiğini kaydetti.

Eskiden bir alışveriş yapmak için tüketicilerin mağazayı ortalama 2,5 tur ziyaret ettiğini anımsatan Gökyıldırım, "Artık trafiğimiz neredeyse sadece satın alım yapanlarla sınırlı kaldı gibi oldu. Evde ürünü araştıran müşteriler, tam emin olduktan sonra da gelip alışverişini yaparak ayrılıyor." bilgisini paylaştı.

"Son 5 seneye bakıldığında dünyada sanal ticarette en hızlı büyüyen ülke Türkiye"

Tekzen Ticaret ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, global perakendenin 2019 yılı itibarıyla hacminin 15,5 ile 16 trilyon dolar arasında olduğunu belirterek, dünya nüfusunun 2019'da ortalama 7 milyar olduğu düşünüldüğünde, kişi başı 2 bin dolarlık bir müşteri portföyü bulunduğunu söyledi.

Hacmin geçen sene yüzde 22'si olan 3,5 trilyon dolarının sanal ticaret üzerinden yapıldığına işaret eden Gigin, şu bilgileri verdi:

"Sanal ticareti geçen sene 1,92 milyar kişi kullandı ve son 5 seneye bakıldığında dünyada sanal ticarette en hızlı büyüyen ülke Türkiye. Türkiye'de çok sayıda sanal pazar yeri faaliyette. Türkiye'de 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 64 büyüyen sanal ticaretin toplam hacmi 92 milyar TL'ye ulaştı. 2019 yılının ilk 6 ayında toplam perakendenin yüzde 8,4'ü e-ticaret iken, bu sene ilk 6 ayda yüzde 14,2'si oldu."

Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, dijitalleşmenin son 5 yılda hızlanarak devam ettiğini dile getirerek, "Online ticaret son 2-3 yılda ciddi şekilde hızlandı. Türkiye, değişikliklere çok hızlı adapte olan bir ülke. Eskiden ileri teknolojileri ordular, devletler kullanırdı, şimdi en ileri teknolojileri çocuklar, gençler kullanıyor. Bu büyük değişimi pandemi daha da hızlandırdı." ifadelerini kullandı.