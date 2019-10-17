Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Konya Ovası Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) 7. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu başladı.

KKÜ Mavi Salon'da düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Vali Yunus Sezer, üniversitelerde oluşturulan ilmin sahaya yeterince yansımadığını ve yeterince etki yapmadığını söyledi.

Bilimsel bilginin katma değer olarak millete ve bu ülkeye dönmediği konusunda hem üniversitelerin hem de vatandaş olarak kendilerinin muzdarip olduklarını ifade eden Sezer, "Ama bu anlayışın son birkaç yıldır dönüşmeye başladığını görmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. KOP İdaresi Başkanlığı'nın Kırıkkale'de 70'e yakın uyguladığı projesi ve 30 milyon liraya yakın da kaynak aktarımı var. Sahada KOP İdare Başkanlığı'mızın projelerini görüyoruz. KOP projelerimizin önümüzdeki yılda da aynı canlılığı getireceği inancıyla sempozyumun hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Savunma ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de kalkınmanın çok geniş ve çok sektörlü bir alan olduğunu ifade ederek, "Kalkınmanın içerisinde sağlık, şehir, sanayi, eğitim gibi sayabildiğiniz her şey var. Bu manada yerel düzeyde bu kıymetli kurumlarımız, kıymetli hocalarımız eliyle yerelden merkeze yapacağınız her türlü katkı, bir gramlık üretim, toplamda tonlara tekabül eder. O yüzden bölgesel kalkınmayı önemsiyoruz." dedi.

KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ise bu sempozyumun gençlerin gelecek hedefleri için düzenlenen bir sempozyum olduğunu belirterek, geleneksel olarak 2013 yılından beri düzenlenen sempozyumun konularının "savunma sanayi, yenilenebilir enerji, tarım ve hayvancılık, sosyal ve beşeri kalkınma, İslam bilim tarihi" olarak belirlendiğini aktardı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı da KOP bölgesinde faaliyet gösteren üniversitelerin bölgesel kalkınma sürecine farklı bir dinamizm katmak için birliğin oluşturulduğunu belirterek, sempozyumunun bu yıl yedincisinin düzenlendiğini kaydetti.

Sempozyumun açılışına, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, UNİKOP'a bağlı üniversitelerin rektörleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyuma geçildi.