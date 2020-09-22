'7 yıl yaşar' denilen Serhat, 20 yaşında 3'üncü kitabını yazdı - Son Dakika

MANİSA'da henüz 7 aylıkken geçirdiği havale nedeniyle götürüldüğü hastanede, vücudunun birçok kısmını etkileyen klinik ve genetik bir rahatsızlık olan Joubert Sendromu-Spastik tanısı konulan ve doktorların 7 yıl ömür biçtiği 20 yaşındaki lise öğrencisi Serhat Yıldıra, 3'üncü kitabını yazdı. Yüzde 72 bedensel engeli bulunan ve 3 yıl önce de iki gözüne birden kornea nakli yapılan Yıldıra, kendisi gibi engelli bireylere, "Mutlaka ve mutlaka benim gibi engelli arkadaşlarım hayallerinin peşinden koşmalılar ve asla pes etmemeliler" çağrısında bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde henüz 7 aylıkken geçirdiği havale nedeniyle götürüldüğü hastanede Joubert Sendromu-Spastik tanısı konulan ve doktorların 7 yıl ömür biçtiği Serhat Yıldıra azmi ile örnek oldu. Ailesinin gösterdiği ilgi ve aldığı eğitim sonrasında ilk defa 6 yaşında emekleyen, 10 yaşında ise konuşmayı öğrenen Yıldıra, 13 yaşında ise desteksiz yürümeyi başardı.