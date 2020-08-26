700 milyon euroluk Messi bedava gidiyor

Spor Arena - Koray Durkal | Barcelona'da başkan Josep Bartomeu ile takım kaptanı Lionel Messi arasındaki ipler kopmak üzere... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik mağlubiyet sonrası takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Arjantinli futbolcu, bu yöndeki talebini faks çekerek kulüp yönetimine bildirdi. İspanya ve Arjantin medyası, Messi'nin, sözleşmesinde yer alan 'serbest kalma' maddesini kullanmak istediğini duyurdu.

SÖZLEŞMEDEKİ BELİRSİZLİK KRİZE YOL AÇTI

Messi'nin Katalan kulübü ile 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor. Konuyu böylesine krize dönüştüren olay Arjantinli futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi durumunda daha önceden belirlenen 700 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeme zorunluluğu olup olmadığı. İspanyol basınında, Lionel Messi'nin ayrılma kararını bir yıl önce haber vermesi şartıyla sözleşmesindeki 700 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin geçerli olmadığı öne sürülüyor.

BAŞKAN BARTOMEU: İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYORUM

Barcelona yönetimi, Arjantinli futbolcuya gönderdiği cevap yazısında; ayrılık kararından vazgeçip kariyerinin sonuna dek kulüpte kalmasını istedi. Öte yandan Barcelona taraftarı, olayı öğrenir öğrenmez kulüp binasının önünde toplanarak yönetimi protesto etti ve başkan Bartomeu'yu istifaya çağırdı. Bartomeu ise, Sport gazetesi muhabirine, "İstifayı düşünmüyorum" açıklamasını yaptı. Lionel Messi'nin, pazartesi günü tüm takıma yapılacak Kovid-19 PCR testine de katılmayacağı ileri sürülüyor.

BİZE YAŞATTIĞIN MUTLULUKLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Barcelona şehrinin bağlı olduğu Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Quim Torra, Messi için yayınladığı mesajda, "Bize yaşattığın mutluluklar için teşekkür ederiz Aziz Messi" ifadesini kullandı.

RIO FERDINAND'A GÖRE LAMPARD MESSİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard'ın Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Messi'yi çok istediğini ve transferi için devreye girdiğini öne sürdü.

BARCELONA TAKIMI SİLBAŞTAN

8-2'lik Bayern Münih bozgunu sonrası teknik direktör Quique Setien'i gönderip Ronald Koeman'ı getiren Barcelona'da büyük bir değişim yaşanacak. Messi, kendi isteğiyle ayrılmak isterken, Luis Suarez ve Rakitic yönetim tarafından gözden çıkarıldı. Ayrıca, başka futbolcularla da yollar ayrılacak.

TRANSFERİ İÇİN DEVLER YARIŞIYOR

Barcelona'dan ayrılmayı kafasına koyan Lionel Messi'yi, Paris Saint Germain, Inter, Juventus, Manchester United ve Manchester City istiyor ancak 700 milyon Euro'luk çıkış maddesi bu kulüplerin elini kolunu bağlıyor.

Messi'nin yeşil sahadaki en büyük rakibi olan Cristiano Ronaldo da, Real Madrid'de oynadığı dönemde sözleşmesindeki çıkış bedeli 1 milyar Euro olmasına karşın, bu rakamın 120 milyon Euro'ya indirilmesinin Juventus'a transfer olmuştu.

Nitekim RAC1 Radyosu da bu yönde bir haber yayınlayarak, "Barcelona Messi'nin bonservis fiyatını 222 milyon Euro olarak belirledi" dedi. Bu, 2017'de Barcelona'nın Neymar'ı PSG'ye sattığı rakam.