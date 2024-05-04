Kars'ta Kaçırılan Kızını Arayan Baba: 'Ne Olur Evladımı Bulun' - Son Dakika
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Kars'ta Kaçırılan Kızını Arayan Baba: 'Ne Olur Evladımı Bulun'

KARS'ta 3 ay önce evinden kaçırılan 15 yaşındaki kızı Damlasu Badan'ı elinde fotoğrafı ile sokak sokak gezerek arayan Erdem Badan (47), 'Ne olur evladımı bulun. Hayatından endişe ediyorum' dedi. Yusufpaşa Mahallesi'nde babası Erdem Badan ve babaannesi Aysel Badan (70) ile yaşayan lise 3'üncü sınıf öğrencisi Damlasu Badan 4 Şubat günü kaçırıldı.

04.05.2024 10:42  Güncelleme: 10:49
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KARS'ta 3 ay önce evinden kaçırılan 15 yaşındaki kızı Damlasu Badan'ı elinde fotoğrafı ile sokak sokak gezerek arayan Erdem Badan (47), "Ne olur evladımı bulun. Hayatından endişe ediyorum" dedi.

Yusufpaşa Mahallesi'nde babası Erdem Badan ve babaannesi Aysel Badan (70) ile yaşayan lise 3'üncü sınıf öğrencisi Damlasu Badan 4 Şubat günü kaçırıldı. Olay günü evde babaannesi ile olan Damlasu, saat 08.00 sıralarında gelen Altan T. (17) ile tartıştı. Altan T., torununu korumaya çalışan Badan'ı darbederek Damlasu'yu kaçırdı. Güvenlik güçlerine durumu bildiren ve evladından 3 aydın haber alamayan Erdem Badan, bir yandan yetkililerden gelecek telefonu beklerken bir yandan da elinde kızının fotoğrafı, sokak sokak gezerek onu arıyor.

'ÇALMADIĞIM KAPI KALMADI'

Eşi Semra Badan ile 2012 yılında boşanıp kızının velayetini alan Erdem Badan, aylardır haber alamadığı tek çocuğu Damlasu'nun hayatından endişe ettiğini söyledi. Altan T.'nin annesi Aysel Badan'ı darbedip, kızını kaçırdığını belirten Erdem Badan, "Daha çocuk olan bu kişi evimizin bahçesine atlayarak girip çocuğumu kaçırmış. Olayı polis ve jandarmaya bildirdik. Ancak bugüne kadar bulunamadı, gitmediğim, çalmadığım kapı kalmadı ama yavrumu bulamıyorum. Çocuğumu kaçıran şahsın annesi ve babası yerlerini biliyor fakat söylemiyor. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Çocuğumu benden ayırmak istiyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim" diye konuştu.

'KANIMIN SON DAMLASINA KADAR KIZIMI ARAYACAĞIM'

Damlasu'ya seslenerek evine dönmesini isteyen Erdem Badan, şunları söyledi:

"Emniyet, 3 aydır kızımı aradıklarını ama bulamadıklarını söylüyor. Sanki yer yarılıp içine girdiler. Aldığım bir duyuma göre en son Tuzla sahilinde, İzmit bölgelerinde olduğunu söylediler. Bu çocuk buradan oraya nasıl gitti, kim götürdü bilmiyorum. Bir dedektif gibi çalışıyorum ama gücüm yok. Elimde kızımın fotoğrafı sokak sokak geziyorum. Karşıma çıkanlara kımızın fotoğrafını gösterip gördüklerinde polise bilgi vermelerini istiyorum. Bir baba olarak feryat ediyorum. Benim sadece bir çocuğum var o da Damlasu. Beni çocuğumdan ayırdılar, gecem gündüzüm bir oldu, hiçbir yere gidemiyorum, çocuğum aklımdan çıkmıyor. Kanımın son damlasına kadar kızımı arayacağım. Sayın büyüklerim sizlerin de çocukları var, lütfen bana yardımcı olun, bu çocuk da sizin çocuğunuz, kendi çocuğunuzun yerine koyun ve bulunmasına yardımcı olun. 2012 yılında eşimden ayrıldım, çocuğumun velayeti bende, başka biriyle evlenirsem 'çocuğuma bakmaz' diye evlenmedim. Çocuğumu ninesi büyüttü ve bu yaşa getirdi. Ben kötü bir baba değilim, çocuğum okusun diye özel liseye verdim, Allah rızası için çocuğumu bulun."

'DALMASU SENİN YOKLUĞUNA DAYANAMIYORUZ'

Torunu Damlasu'ya çağrıda bulunan babaannesi Aysel Badan da "O çocuk beni darbetti, yere atarak yumruk ve tekme ile vurdu. Damlasu o çocuktan çok korkuyordu ve sesi titreyerek, 'babaannemi dövme ben seninle geleceğim' dedi. Beni dövdükten sonra çocuğumu alıp götürdü. Damlasu kızım gel yanımıza, biz senin yokluğuna dayanamıyoruz, gece gündüz hep ağlıyoruz, gel sana kurban olurum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Baba, Kars, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Kaçırılan Kızını Arayan Baba: 'Ne Olur Evladımı Bulun' - Son Dakika

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