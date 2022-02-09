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72. Uluslararası Berlin Film Festivali, yarın Kovid-19 gölgesinde başlayacak - Son Dakika

72. Uluslararası Berlin Film Festivali, yarın Kovid-19 gölgesinde başlayacak

09.02.2022 19:41
72. Uluslararası Berlin Film Festivali, yarın Kovid-19 gölgesinde başlayacak

72. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) Kovid-19 önlemleri gölgesinde yarın başlayacak.

72. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) Kovid-19 önlemleri gölgesinde yarın başlayacak.

Festivalin açılışı, Fransız yönetmen Francois Ozon'un "Peter von Kant" filminin gösterimiyle yapılacak.

Yarışma bölümündeki filmlerin gösterileceği Berlinale Palast sinemasının önünde ve festival alanında hazırlıklar tamamlandı.

Festival boyunca Kovid-19 salgını sebebiyle sıkı tedbirler alınacak. Sinemalara yarı kapasite izleyici kabul edilecek. Katılımcılar için aşılanmak ya da Kovid-19'dan iyileşmiş olmak anlamına gelen "2G Plus" kuralı geçerli olacak. Ayrıca bu kişiler, günlük negatif test ibraz edecek ve maske takacak.

Gazeteciler ve festivale akredite olanlar için test merkezleri de kuruldu.

Ödül töreni 16 Şubat'ta

Festival, 10-20 Şubat'ta düzenlenecek. 18 filmin "Altın ayı" ödülü için yarışacağı 72. Berlinale'de 69 ülkeden 256 film gösterilecek.

Festivalde, Maryna Er Gorbach'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, TRT ortak yapımı "Klondike" filmi Panorama bölümünde gösterilecek.

Türk ev kadını Rabiye Kurnaz'ın oğlu Murat'ın Guantanamo Hapishanesinden serbest bırakılması için yaptığı mücadeleyi anlatan Alman yönetmen Andreas Dresen'in "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" (Rabiye Kurnaz, George W. Bush'a karşı) filmi yarışma bölümünde seyircilerle bulaşacak.

Festivalin ödül töreni 16 Şubat'ta yapılacak. Salgın öncesi 1 gün olan "halk günü" bu yıl 4 güne çıkartılacak ve 17-20 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Berlinale, geçen yıl Kovid-19 sebebiyle iki bölüm şeklinde düzenlenmişti. 1-5 Mart 2021'de çevrim içi gerçekleşen bölümde sektör temsilcileri, filmleri çevrim içi izlemiş, ödül alacak filmler belirlenmişti.

İkinci bölüm ise Kovid-19 önlemlerinin yumuşatıldığı 9-20 Haziran 2021'de düzenlenmiş, bu bölümde seyircilere filmleri izleme imkanı verilerek ödül töreni yapılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 72. Uluslararası Berlin Film Festivali, yarın Kovid-19 gölgesinde başlayacak - Son Dakika


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