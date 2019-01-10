Son Dakika Haberleri: 73 Yaşındaki Hasta Ambulans Helikopterle Kurtarıldı

73 Yaşındaki Hasta Ambulans Helikopterle Kurtarıldı

27 dakika önce

Bingöl'de solunum sıkıntısı çeken 73 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

73 Yaşındaki Hasta Ambulans Helikopterle Kurtarıldı, System.String[]
Bingöl'de solunum sıkıntısı çeken 73 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Adaklı ilçesinde ikamet eden ve solunum sıkıntısı çeken 73 yaşındaki Ahmet Çimengül rahatsızlandı. Çimengül'üm ailesi durumu 112 acil komuta merkezine bildirdi. Kar yağışı nedeniyle ilçeye gidemeyen sağlık görevlileri, durumu UMKE ekiplerine aktardı. Yoğun uğraşlar sonucu hastaya ulaşan ekipler, durumun aciliyeti nedeniyle hava ambulans istedi. Gelen ambulansa helikopter ile Ahmet Çimengül Bingöl Devlet Hastanesi'ne nakil edildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:36 Kaynak: İHA

Adaklı, Bingöl, Yaşam
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