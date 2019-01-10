73 Yaşındaki Hasta Ambulans Helikopterle Kurtarıldı
27 dakika önce
Bingöl'de solunum sıkıntısı çeken 73 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.
Bingöl
'de solunum sıkıntısı çeken 73 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi. Adaklı
ilçesinde ikamet eden ve solunum sıkıntısı çeken 73 yaşındaki Ahmet Çimengül rahatsızlandı. Çimengül'üm ailesi durumu 112 acil komuta merkezine bildirdi. Kar
yağışı nedeniyle ilçeye gidemeyen sağlık görevlileri, durumu UMKE ekiplerine aktardı. Yoğun uğraşlar sonucu hastaya ulaşan ekipler, durumun aciliyeti nedeniyle hava ambulans istedi. Gelen ambulansa helikopter ile Ahmet Çimengül Bingöl Devlet Hastanesi
'ne nakil edildi. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:36 Kaynak: İHA
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