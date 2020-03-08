74 yaşındaki Ayşe teyzenin azmi gençlere taş çıkartıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 74 yaşındaki Ayşe teyzenin azmi gençlere taş çıkartıyor - Son Dakika

74 yaşındaki Ayşe teyzenin azmi gençlere taş çıkartıyor

6 saat önce

Karabük'te yaşayan 74 yaşındaki Ayşe Ünal, ilerlemiş yaşına rağmen geçimini çiftçilik yaparak kazanıyor.

74 yaşındaki Ayşe teyzenin azmi gençlere taş çıkartıyor, System.String[]

Karabük'te yaşayan 74 yaşındaki Ayşe Ünal, ilerlemiş yaşına rağmen geçimini çiftçilik yaparak kazanıyor. Ünal, yaşının getirdiği zorlukların yanı sıra hayat şartlarıyla da başa çıkarken, çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor.


Türkiye'de tarımla uğraşan yüzlerce kadın çiftçiden biri olan ve Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Ünal, çalışma azmiyle hem gençlere hem de yaşıtlarına örnek oluyor. Her gün erken saatlerde kalkarak traktörüne binen ve Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsünden geçip tarlasına giden iki çocuk annesi 74 yaşındaki Ünal, yetiştirdikleri ürünleri pazarda satarak geçimini sağlıyor.


İki yıl önce 102 yaşındaki annesini kaybedince tek başına yaşamaya başlayan Ünal, annesinden kalan tarla ve traktörle yaşamını sürdürüyor. Yaz aylarında tüketilebilecek sebzelerini eken, budama ve bakım işlerini kendisi yapan Ünal, yetiştirdiği ürünleri yine kendisi toplayarak, haftanın bir günü pazarda kurduğu tezgahta satarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Hayatındaki tüm işlerini kendisi gören ve kimseye yük olmamak için tek başına yaşadığını söyleyen Ünal, "Elim ayağım tutuyor çok şükür, kendi işimi kendim görebiliyorum, kimsenin huzurunu bozmak istemem" dedi. - KARABÜK

Ayşe Ünal, Türkiye, Karabük, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:47 Kaynak: İHA
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