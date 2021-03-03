77'lik üniversite yeni mezunu 'Şevki dedenin' hedefinde kitap yazmak var - Son Dakika

77'lik üniversite yeni mezunu 'Şevki dedenin' hedefinde kitap yazmak var

03.03.2021 12:32
77'lik üniversite yeni mezunu 'Şevki dedenin' hedefinde kitap yazmak var, System.String[]

Edirne'de yaşayan ve 75 yaşında üniversite mezunu olan Şevki Kılıç, 135 yıl önce Osmanlıca yayınlanan Edirne gazetelerinde araştırma yapmaya başladı.

Edirne'de yaşayan ve 75 yaşında üniversite mezunu olan Şevki Kılıç, 135 yıl önce Osmanlıca yayınlanan Edirne gazetelerinde araştırma yapmaya başladı.

Osmanlıca kursuna devam eden 77 yaşındaki tarih sever Şevki Kılıç'ın en büyük hedefi, araştırmalara ışık tutmak için çalışmalarını bir kitap haline getirmek.

Edirne'de yaşayan 77 yaşındaki Şevki Kılıç, 75 yaşında Trakya Üniversitesi'nde kazandığı Tarih Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından içindeki tarih aşkı ve heyecanı ile yüksek lisans için çalışmaya devam eden Şevki Kılıç, bir taraftan da internet üzerinden Osmanlıca kurslarına devam ediyor.

"3 yılda Tarih bölümünü bitirdi"

Kılıç, "2016'da Trakya üniversitesi Tarih bölümünü kazandım. 3 yılda Tarih bölümünü bitirdim" dedi.

Edirne'de 135 yıl önce yayınlanan gazetelerde araştırmalar yapan Şevki Kılıç'ın hedefi, o yıllarda Osmanlıca olarak yayınlanan gazeteleri çeviri halinde kitap haline getirmek.

"Osmanlıca kurslarına devam ediyorum"

Kılıç, "Almış olduğum gazeteler 1885 tarihli. 1889-90-95 yılına kadar gidiyor hepsi bende flaş bellekte var. Araştırma yapıyorum. Bunun yanında bir sürü havadisler buldum. Gazetelerdeki günlük havadislerden derleme yaparak kitap haline getirmeyi düşünüyoruz. İnternet üzerinden Osmanlıca kurslarına devam ediyorum" dedi.

Kılıç, "Üniversitede ilk derse girdiğim gün Rektör ve Dekan da geldi. Benden muhabirler o gün için bir şeyler söylememi istediler. Ben de başkalarının sizin hakkında düşündüğü sizi hiç ilgilendirmez. Siz başkalarının hakkında ne düşündüğünüze bakacaksınız" dedi. - EDİRNE

77'lik üniversite yeni mezunu 'Şevki dedenin' hedefinde kitap yazmak var
77'lik üniversite yeni mezunu 'Şevki dedenin' hedefinde kitap yazmak var
77'lik üniversite yeni mezunu 'Şevki dedenin' hedefinde kitap yazmak var
77'lik üniversite yeni mezunu 'Şevki dedenin' hedefinde kitap yazmak var

Üniversite, Osmanlıca, Edirne, Kitap, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 77'lik üniversite yeni mezunu 'Şevki dedenin' hedefinde kitap yazmak var - Son Dakika


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