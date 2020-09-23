8 aylık Reyyan bebek ilik nakliyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

8 aylık Reyyan bebek ilik nakliyle sağlığına kavuştu

Malatya'da, ender görülen Hemofagositik Lenfohistiyositoz (HLH) ile dünyaya gelen ve 2 aylıkken teşhis konulan Reyyan Arı, bağışlanan ilik nakliyle sağlığına kavuştu.

8 aylık Reyyan bebek ilik nakliyle sağlığına kavuştu, System.String[]

Malatya'da, ender görülen Hemofagositik Lenfohistiyositoz (HLH) ile dünyaya gelen ve 2 aylıkken teşhis konulan Reyyan Arı, bağışlanan ilik nakliyle sağlığına kavuştu.

Malatya'da yaşayan Arı ailesi, 2 aylık bebekleri Reyyan'ın sağlık durumundan şüphelenerek Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'ne başvurdu.

Merkezde yapılan tetkikler sonucunda, Reyyan bebeğe HLH tanısı konuldu.

Aile bireylerinden ve akrabalardan alınan kan örneklerinde uyumlu iliğin bulunamaması sonucunda Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Arzu Akyay'ın desteğiyle Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ne (TÜRKKÖK) başvuruldu.

Kısa bir süre sonra TÜRKKÖK aracılığıyla akraba dışından yüzde 100 uyumlu ilik bulundu. Merkezde nakil yapılan Reyyan bebek, hayata tutundu.

Çok nadir görülen bir hastalık

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HLH hastalığının nadir görülen bir hastalık olduğunu, bunun tedavi edilmediği sürece ölümle sonuçlanabildiğini aktardı.

Reyhan bebeğe, TÜRKKÖK aracılığıyla bulunan Karadeniz Bölgesi'nden gelen bir vericinin kök hücrelerinin toplanarak nakledildiğini dile getiren Kızılay, şöyle konuştu:

"Bebeğimiz çok iyi durumda. Yakında şifayla taburcu olacak. Ailenin bir çocuğu da daha önce HLH hastalığından kaybedilmiş. Arzu hocamız, bu bebekte 2 aylıkken tanısını koymuş. Uygun kök hücre arayışı sürüyordu. Bulununca tam ve kesin tedavisi kök hücreyle yapıldı. Bu nadir olan ve ancak kök hücre nakliyle tedavisi olan hastalık böylece hastanemizde tedavi edilmiş oldu. Aile de çok sevindi, mutluluğunu yaşıyor."

Bölgede akraba dışından yapılan ilk nakil

Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Arzu Akyay ise bölgede ilk defa akraba dışından nakil yaptıklarını belirtti.

Genelde akrabalar arasında nakil yapıldığını vurgulayan Akyay, "Bu, Doğu illerimiz içerisinde nadir yapılan işlerden birisidir. Şehrimizde ve bölgemizde ilk kez yapılan bir işlem. Nakil yaptığımız hasta 8 aylık bir bebeğimizdi. O da HLH tanılı bir hastamızdı. Aile içerisinden maalesef verici bulamadık. TÜRKKÖK'ten ve dünyadan taramalar başlattık. Türkiye'den bir verici bulduk ve 20 gün önce nakil yaptık. Nakli çok başarılı geçti." dedi.

Diğer çocuğunu da aynı hastalıktan kaybetti

Reyyan bebeğin annesi Sevim Arı da çocuğunun hastalığını öğrendiğinde zorlu günler geçirdiğini, diğer çocuğunu da bu hastalıktan kaybettiğini anlattı.

Arı, şunları kaydetti:

"Bizden, kardeşlerimden kan alındı ama uyum sağlanamadı. Türkiye genelinden uyumlu 3 kişiden yalnızca bir kişi yüzde 100 uyumlu çıktı. Nakil yaptırdık. Çok şükür çocuğum Arzu Hoca'mızın desteğiyle de iyi. Allah ondan, sağlık çalışanlarımızdan, hemşirelerimizden razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar, sahip çıktılar. Çok güzel bir duygu. Ben ikinci bebeğimi de 7 yıl önce bu hastalıktan kaybettim. Evlat acısı çok zor bir şey. Allah kimseye göstermesin."

Kök Hücre, Türkiye, Malatya, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 8 aylık Reyyan bebek ilik nakliyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek Son Dakika! Siber saldırı ve kullanıcı yoğunluğu sonucu çöken EBA'daki erişim sorunu çözüme kavuşturuldu Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Özgür Aras, yıllardır küs olduğu Nurseli İdiz'e öfke kustu: Görsem ümüğünü sıkarım Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu
Ailevi ve maddi sorunları olduğu öne sürülen kişi, alışveriş merkezinin çatısından atlamaya çalıştı Ailevi ve maddi sorunları olduğu öne sürülen kişi, alışveriş merkezinin çatısından atlamaya çalıştı         
16:55
Tezkeresini beklerken ölüm haberi geldi Tezkeresini beklerken ölüm haberi geldi         
16:50
Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı         
16:12
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
Amerikalı aileye gasp girişiminde bulunan şüphelilere vatandaşlar müdahale etti Amerikalı aileye gasp girişiminde bulunan şüphelilere vatandaşlar müdahale etti         
15:21
Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı         
14:38
Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti         
13:31
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz         
11:13
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 17:21:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 aylık Reyyan bebek ilik nakliyle sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei