8 İlçenin Yollarına Bakım Yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğal olaylar nedeniyle ve zamanla deforme olan 8 ilçenin yollarının bakım ve onarımı için ihaleye çıktı. Kartepe, Başiskele, Gölcük, Karamürsel, Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçeleri için ''Yol Bakım, Onarım ve Yapım İşi'' ihalesine toplam 15 firma teklif sundu. İşin yaklaşık maliyetinin 19 milyon 972 bin 343 TL olarak belirlendiği ve 5 firmanın teklif sunduğu ilk ihalede en düşük teklifi 14 milyon 716 bin 150 TL ile Kar Asfalt Yol Yapım İnşaat firması verdi. En yüksek teklif ise 23 milyon 588 bin 200 TL ile Atis Asfalt inşaat firmasından geldi.

2'NCİ İHALEYE 10 FİRMA KATILDI

Muhammen bedeli 7 milyon 270 bin 459 TL olarak belirlenen 2'nci ihalede de en düşük teklifi 4 milyon 318 bin 300 TL ile Gökbeyaz İnşaat firması verdi. En yüksek teklifi ise 5 milyon 415 bin 700 TL ile Seven İnşaat firması sundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 2'nci ihale Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinin yol bakım ve onarımını kapsarken 10 firmanın teklif sunması dikkat çekti.

ÜST YAPI DÜZENLEMELERİ YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi, Kartepe, Başiskele, Gölcük, Karamürsel, Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerinde bulunan çeşitli yolların üst yapı düzenlemeleri ile bakım ve onarım çalışmaları için de ihale gerçekleştirdi. İhale kapsamında 45 bin metrekare parke, 7 bin 800 metrekare idari malı parke, 25 bin 500 metre bordür, 7 bin 200 metreküp taş duvar, 5 bin metreküp yağmur suyu kanalı çalışması gerçekleştirilecek. Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerine ayrıca 59 bin ton asfalt serilecek.