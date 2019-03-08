Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

Güroymak İMKB Lisesi öğrencileri tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla resim sergisi açıldı.

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Güroymak İMKB Lisesi öğrencileri tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla resim sergisi açıldı.


Güroymak İMKB Lisesi öğrencilerin hazırladığı serginin açılışını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu yaptı.

Alibeyoğlu, öğrencilerle ilgilenerek yaptıkları resimler hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler tarafından çizilen 16 resimde kadınların Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıkları, oğlunu askere gönderen anne, bayrak sevgisi, tarlada çalışan kadınlar ve tandırda ekmek pişiren kadınlar yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:14 Kaynak: AA

Güroymak, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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