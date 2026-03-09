Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti - Son Dakika
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti
09.03.2026 00:00  Güncelleme: 00:26
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Taksim'de düzenlenmek istenen 24'üncü Feminist Gece Yürüyüşü öncesi Sıraselviler Caddesi'nde gerginlik yaşandı. Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, slogan atan bir grup kadına tepki gösterirken kendisine müdahale eden polislerle de kısa süreli tartışma yaşadı. Bayraktar'ın kalabalığa doğru "Bozkurt" işareti yaptığı anlar da kameraya yansıdı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul'da 24'üncü Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'de buluşma çağrısı yapıldı.

OYUNCU UFUK BAYRAKTAR'DAN KADINLARA TEPKİ

Yürüyüşe katılmak isteyen kadınlar Sıraselviler Caddesi'nde toplanarak Taksim'e doğru ilerlemeye çalışırken dikkat çeken bir olay yaşandı. Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, slogan atan bir grup kadına tepki gösterdi. Bayraktar, daha sonrasında ise kendisine müdahale eden polis ekipleri ile kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

O anlar çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansırken, polisler tarafından bölgeden uzaklaştırılan Bayraktar'ın kalabalığa doğru "Bozkurt" işareti yaptığı da görüldü.

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti

SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti - Son Dakika
