Son Dakika Haberleri: 8 Yıl Önce İşlenen Cinayetle İlgili 6 Şahıs Gözaltında

8 Yıl Önce İşlenen Cinayetle İlgili 6 Şahıs Gözaltında

23 dakika önce

Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri Deringöl mevkisinde 8 yıl önce bulunan kadın cesediyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

8 Yıl Önce İşlenen Cinayetle İlgili 6 Şahıs Gözaltında, System.String[]
Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri Deringöl mevkisinde 8 yıl önce bulunan kadın cesediyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale il sınırları içerisinden geçen Kızılırmak Nehri'nin Deringöl mevkisinde 4 Aralık 2011 tarihinde cesedi bulunan Gülser Cengiz'in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında oluşturulan özel ekibin titiz çalışmaları neticesinde olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 6 zanlı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine gözaltına alındı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kırıkkale'de işlenen faili meçhul cinayet vakalarının aydınlatılması için yoğun ve kararlı bir çalışma yürüten Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, bu olayların faillerinin de en kısa süre içerisinde tespit edilerek, soruşturmanın sonuçlandırılacağı ifade edildi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:51 Kaynak: İHA

Başsavcı, Kızılırmak, Kırıkkale, 3. Sayfa
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