8 yıldır kapalı olan İznik Müzesi'ndeki restorasyon 1 hafta sonra bitiyor - Son Dakika
Son Dakika Genel 8 yıldır kapalı olan İznik Müzesi'ndeki restorasyon 1 hafta sonra bitiyor - Son Dakika

8 yıldır kapalı olan İznik Müzesi'ndeki restorasyon 1 hafta sonra bitiyor

6 saat önce

8 yıldır kapalı olan İznik Müzesi'ndeki restorasyon 1 hafta sonra bitiyor İsmi değişen ve yeni tabelası takılan müzede ziyaretler virüs salgı bitince başlayacak Bursa'nın İznik ilçesinde restorasyon sebebiyle 8 yıldır kapalı olan İznik Müzesi'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

8 yıldır kapalı olan İznik Müzesi'ndeki restorasyon 1 hafta sonra bitiyor

İsmi değişen ve yeni tabelası takılan müzede ziyaretler virüs salgı bitince başlayacak

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde restorasyon sebebiyle 8 yıldır kapalı olan İznik Müzesi'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi. İsmi değişen ve yeni tabelası takılan müzenin 1 ay içerisinde açılması planlanıyor.

Yeni adıyla Türk İslam Eserleri Müzesi adıyla açılacak olan İznik Müzesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi. Yeni isminin yazılı olduğu tabela da takıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Halil Çakır ile çalışmaları yerinde inceleyen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Başta Kültür ve Turizm Bakanımız olmak üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü ile istişare sonucu müzemizde çalışmalar başladı. İslam Eserleri Müzemiz Ramazan ayında hizmete girecektir. Yeni arkeoloji müzemizin yapım çalışmaları da kısa zaman içerisinde başlayacaktır. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Açılışla ilgili herhangi bir tarihin belirlenmediğini belirten Bursa Milletvekili Zafer Işık ise, 8 yıldır kapalı olan İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi'ndeki restorasyon çalışmalarının önümüzdeki hafta tamamlanacağını belirtti. Dünya genelindeki korona virüs (Kovid-19) sebebiyle müze ve benzeri yerlere vatandaş girişlerinin genelgeyle yasaklandığını belirten Işık, "Şuan için açılışla ilgili bir takvim belirleyemiyoruz. Ülkemizdeki virüs tehdidinin sona ermesinin ardından müze ziyarete açılacak" dedi.

İznik Arkeoloji Müzesi'nde bulunan tarihi eserlerin koruma altında olduğunu ve bu eserlerinde Orhangazi ilçesinde yapılacak olan arkeoloji müzesinde sergileneceğini belirten Işık, burada yapılacak müze için ilçe belediyesi yakınlarındaki bir araziyi vakıflara tahsis ettiklerini, bölgede çalışmaların başladığını, bu müzenin de 1 yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Osmanlı döneminde Sultan I. Murat tarafından annesi Nilüfer Hatun adına 1388 yılında inşa edilen imaret günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. Cumhuriyet döneminde farklı gereksinimler için depo olarak kullanılan yapı, 1960 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır. İmaret, 14. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden birisidir. İznik ve çevresinden toplanan arkeolojik kalıntılar ve eserlerin sergilendiği İznik Müzesi bahçesinde Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait lahitler, steller, kabartmalar, erzak küpleri, İslami mezar taşları teşhir edilmektedir. Orhangazi ilçesi yakınlarında Bursa'nın temellerinin atıldığı Ilıpınar Höyüğü'nden elde edilen bulguların sergilendiği müze içindeki ara mekanda Prehistorik, Helenistik, Roma ve Bizans çağı eserleri, takı ve sikkeleri teşhir edilmektedir. Müzenin yan bölümlerinde XI.–XIV. yüzyıl seramik malzemeleri ile XV.-XVII. yüzyıla ait İznik çini örnekleri sergilenmektedir. İznik ve çevresinde düzenli olarak yapılmakta olan arkeolojik kazılarda elde edilen çeşitli eserler burada gösterime sunulmaktadır. Müze, 2012 yılında başlayan restore çalışmaları sebebiyle halen ziyaretçilere kapalı.

8 yıldır kapalı olan İznik Müzesi'ndeki restorasyon 1 hafta sonra bitiyor

Bursa, İznik, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:45 Kaynak: İHA

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