80 bin yazılı ve görsel materyal araştırmacıların hizmetinde - Son Dakika

Tire Kent Arşivi Merkezi (TİKAM) hizmete açılırken, merkez yaklaşık 80 bin yazılı ve görsel materyali araştırmacıların kullanımına sunuyor.



Tire'nin zengin kültür mirasını korumayı ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan Tire Kent Arşivi Merkezi (TİKAM) açıldı. 80 bin yazılı ve görsel materyalin bulunan ve materyallerin araştırmacıların hizmetine sunulacağı merkezin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.



Tunç Soyer, Tire Kent Müzesini gezdi ve müzenin çarşısındaki zanaatkarlarla sohbet etti. Soyer, kültürel mirasın korunmasında TİKAM'ın önemini vurguladı. Soyer sözlerine şöyle devam etti:



"Arkamızda çok güçlü bir tarih var. Bizi biz yapan da bu tarih. Bizler geleceğe bu tarihin ışığında bakmalıyız. Aksi takdirde kökü olmayan insanlara dönüşürüz. Bu yüzden bu çalışma çok değerli. Diliyorum ki sonraki kuşaklar için de burası deniz feneri olur. Onların geleceğini aydınlatmaya devam eder."



Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da, Tire'nin zengin tarih ve kültür mirasına vurgu yaparak, "Tire'nin değerli geçmişini, kentin kültür hafızasına kazandırmayı amaçlayan bu mekanın açılmasının heyecanı içindeyiz" dedi.



Açılış törenine ayrıca; eski bakan ve Tire Meclis Üyesi Halil Çulhaoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcıları Aysel Özkan, Eser Atak, Yıldız Devran da katıldı.



TİKAM'ın ayrıca, bir kent kitaplığının oluşmasına da katkıda bulunacağı kaydedildi. - İZMİR