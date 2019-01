82 Yaşındaki Spor Muhabiri Gazeteye Her Gün Baston ile Gidip Geliyor

82 yaşındaki spor muhabiri gazeteye her gün baston ile gidip geliyor Giresun'da günlük olarak çıkan Yeşilgiresun Gazetesinde çalışan 82 yaşındaki spor muhabiri Ersen Konal, her gün gazeteye baston ile gidip geliyorGİRESUN - Giresun'da bulunan 94 yıllık gazetenin en yaşlı spor muhabiri Ersen...

82 yaşındaki spor muhabiri gazeteye her gün baston ile gidip geliyor

Giresun'da günlük olarak çıkan Yeşilgiresun Gazetesinde çalışan 82 yaşındaki spor muhabiri Ersen Konal, her gün gazeteye baston ile gidip geliyor



GİRESUN - Giresun'da bulunan 94 yıllık gazetenin en yaşlı spor muhabiri Ersen Konal, ilerleyen yaşına rağmen her sabah bastonu ile çalıştığı gazeteye gelip işine başlıyor.

82 yaşında olan ve hala spor sayfasında muhabirlik yapan Konal, çalıştığı sürece işyerini hiçbir zaman zora sokmadığını bu şekilde birinin yetişmesiyle mesleği bırakacağını ifade etti.

Gazetecilik ile 15 yaşında İstanbul'daki evlerinin bulunduğu sokakta faaliyet gösteren bir gazetenin matbaasında tanıştığını belirten Konal, "İstanbul'da yaşadığım sırada evimizi karşısında gazete vardı. Çocukluğum orada geçti. Ben dışarı çıktığımda gazetenin kapısı açık oluyordu. Tabi o zamanlar bilgisayar yoktu. Dizgi makinası vardı ve kurşunla çalışıyordu makinalar. Kurşun kokusu zehir gibiydi. Orada o kokuyu almış olacağım ki ben o zaman dizgi makinası operatörlüğüne girdim ve ondan sonra gazete ve matbaalarda çalışmaya başladım. Birçok gazetede çalıştım en sonda Giresun'a geldim" dedi.

Gazeteciliğe başladığı dönemlerde spor ile de ilgilendiğini kaydeden Konal, bu yanıyla da spor muhabirliğine başladığını ifade etti. "Sporcu kimliğim ile beraber çalıştığım gazetelerin spor sayfasında haberler yazıyordum" diyen Konal şöyle devam etti:

"Gazeteciliği oradan merak ettik. 1975 yılında İstanbul'dan dizgi makinası olarak Giresun'a geldim rahmetli Hasan Öğütçü ile beraber. Giresun'da 1975 yılında matbaacılığa başladık. O yılın Cumhuriyet Bayramında dizgi makinası ile birinci nüshasını çıkardık Yeşilgiresun Gazetesinde. Şu an 40 yılın üzerinde buradayım gazeteciliğimiz devam ediyorum."

Yaşı itibari meslekte artık son baharı yaşadığını söyleyen Ersen Konal, "Her an bırakmayı istiyorum da yerimize bir arkadaş bulabilirsek bırakacağım. Ben bıraktığım zaman burayı zora sokmayacak birini bekliyorum" şeklinde konuştu.

82 yaşında bastonu ile beraber gazetecilik yapan Ersen Konal'a genç meslektaşları da 10 Ocak Gazeteciler Gününde yalnız bırakmayarak ziyaret etti.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Emniyet Uyardı! Çiftlik Bank'tan Sonra Şimdi de Tanker Bank

Galatasaray'ın Hayal Kırıklığı Tarık Çamdal, Sonunda Takımdan Ayrılıyor

Ormanlık Alanda Kozalak Toplamaya Giden Vatandaş, Kesilmiş Kadın Kolu Buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi