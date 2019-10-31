83 yaşında resim sergisi açtı

Kocaeli'de yaşayan 83 yaşındaki Rafet Akbaş, Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda (KOMEK) aldığı eğitimin ardından ilk resim sergisini açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOMEK her kesimden ve her yaştan kişinin ikinci adresi olmaya ve "ertelenen hayalleri" gerçekleştirmeye devam ediyor. İlkokul çağında öğretmeni tarafından resme yeteneği keşfedilen Rafet Akbaş, yıllar sonra bu sanata sevgisini KOMEK'te tuvallere yansıttı. KOMEK'te aldığı eğitimin ardından İzmit Cumhuriyet Parkı'ndaki Sanat Galerisi'nde ilk kişisel sergisini açan Akbaş'ın 35 yağlı boya eseri, sanatseverlerin beğenisini topladı.

"Hiçbir zaman resimden kopmadım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbaş, sağlık memurluğu döneminde vakit buldukça resim çalışmalarına devam ettiğini belirterek emekli olduktan sonra bu tutkusuna daha fazla vakit ayırmaya başladığını anlattı.

Emeklilik döneminde resim serüvenine KOMEK'te devam ettiğini aktaran Akbaş, şunları söyledi:

"Öğretmenim, çok iyi bir resim öğretmeni olabileceğimi söyledi. Ancak babam o dönemdeki şartlar gereği buna izin vermedi. Sağlık memuru oldum. Resim hep içimde bir sevgi olarak kaldı, hiçbir zaman resimden kopmadım. Emekli olduktan sonra evimin de çok yakınında olan KOMEK'e geldim ve resim branşına kayıt yaptırdım. Burada bilmediğim resim tekniklerini öğrettiler. Burada olmaktan çok mutluyum. Sergime çok sayıda vatandaş geldi ve eserlerimi beğendiklerini söyledi. Çok mutlu oldum. Bugünleri görmek benim için çok anlamlı."

Rafet Akbaş, KOMEK'in hayatına önemli katkı sunduğunu dile getirerek emekli olanlara KOMEK'te yeteneklerine uygun sanat branşına kayıt yaptırmalarını önerdi.