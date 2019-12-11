85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Sahak Maşalyan'dan ilk açıklama - Son Dakika

85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Episkopos Sahak Maşalyan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı sonrası Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde Episkopos Sahak Maşalyan için karşılama töreni düzenlendi.

Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapılan 85. İstanbul Ermeni Patriği seçiminde oyların 102'sini alan Episkopos Sahak Maşalyan, 85. İstanbul Ermeni Patrikliğine seçildi. Seçimin ardından Episkopos Sahak Maşalyan açıklama yaptı. "Bugün 85. Türkiye Ermenileri Patriği olarak seçilmiş olmanın kıvancını sizlerle paylaşmak isterim" diyen Maşalyan, "Müteveffa Patrik Mesrop Mutafyan'ın trajik hastalığı nedeniyle on iki yılı aşkın bir süre Patriksiz idare edilen Ermeni toplumu nihayet demokratik seçimlerle, hakkın ve halkın onayıyla yeni Patriğini seçti. İki aşamalı bu seçimde 8 Aralık Pazar günü halk kiliselerinde 102 sivil temsilciyi belirlemek için sandık başına gitti. 102 sivil delegenin 89'unu kazanan Turuncu listeyle şahsımın Patrik seçilmesi zaten geçen pazar günü garantilenmişti. Bugün 102 sivil delege 17 ruhani delegeyle birleşerek 119 kişilik bir temsilciler meclisi oluşturuldu. Gizli oylamayla yapılan seçim sonucu şahsım Episkopos Sahak Maşalyan resmen Patrik seçildi. Bu seçimler için emek sarf eden ve hiçbir özveriden kaçınmayan sivil ve ruhani delegelere ve bizleri gönülden destekleyen halkımıza minnet ve teşekkürlerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Maşalyan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Han 'ın izinleriyle ilk Patrik Bursalı Episkopos Hovagim'le başlayan İstanbul Ermeni Patrikliği dini ve cismani otoritesiyle Osmanlı İmparatorluğu 'nun önemli kurumlarından biri olmuştur. Cumhuriyet döneminde de Ermeni toplumunu temsil makamı olmaya devam etmiştir. Cumhuriyet hükümetleri döneminde de Laiklik ilkesi gereğince patriklerimiz, bugün de olduğu gibi, geleneklerimize uygun olarak seçimle iş başına gelmişlerdir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalmasını diler, bizlere bu seçim imkanını sağlayan devletimize ve hükümetimize Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şahsında sonsuz şükranlarımızı sunarız. Bu seçimlerin sağlıklı ve huzur içinde yapılabilmesi için hiçbir özeni esirgemeyen Sayın İçişlerimi Bakanımız Süleyman Soylu 'ya ve İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'ya özel teşekkürlerimizi sunuyoruz."

"BU SEÇİM BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

"Günümüzde bir dükkanı bile başı olmadan yönetemiyorsunuz" diyen Sahak Maşalyan, "12 yıl önce 2008'de Patriğimiz koma durumunda bir hastalığa yakalandı. O günden bu yana Patriksiz bir dönem geçirmenin elbette çok ağır sonuçları oldu. Düşünün O zaman 10 yaşında olan çocuklar bugün 22 yaşında. 8 yaşında olan çocuklar oy kullandı. Patriği görmeden büyüdü bu nesiller. Bu nedenle seçim bizim için çok önemliydi. Seçimler genellikle tartışmalarla geçer. Beğenmeyenler, itiraz edenler, mahkemeye gidenler hep olur. Ama şunu unutmayalım 1, 2 kişi mahkemeye başvurdu diye Patrik seçimlerine katılan 13 bin Ermeni'nin oyunu ve iradesini göz ardı edemeyiz" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, MAŞALYAN'I TEBRİK ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Episkopos Sahak Maşalyan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

KARŞILAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Basın toplantısı sonrası Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde Episkopos Sahak Maşalyan için karşılama töreni düzenlendi. Törene İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen pek çok kişi katıldı.

- İstanbul