85 Yazı Filmi - Son Dakika

Normandiya sahilinde alabora meydana geldiğinde 16 yaşındaki Alexis ölümle burun buruna gelir. 18 yaşındaki David ise kahramanca davranarak Alexis’in hayatını kurtarır. Alexis, hayatının kurtulması ile birlikte bu tatsız durum vesilesiyle hayallerindeki arkadaş ile tanışmış olur. Ancak Alexis için bu rüya bir yazdan daha uzun sürebilecek midir?

Yönetmen: François Ozon

Senaryo: François Ozon, Aidan Chambers

Oyuncular: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud, Isabelle Nanty, Laurent Fernandez, Aurore Broutin, Bruno Lochet, Yoann Zimmer, Antoine Simoni, Patrick Zimmermann, Samuel Brafman-Moutier

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Été 85

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Fransa, Belçika

Orijinal Dili: Fransızca, İngilizce

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 06.11.2020

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