9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın, zanlı serbest kalınca ağladı - Son Dakika

ERZURUM'da yaşayan 5 çocuk annesi F.O. (42), 9 ay boyunca kendisine şantaj ve tehditle tecavüz ettiğini ileri sürdüğü komşusunun oğlu M.S.'nin (22) adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına gözyaşları içerisinde tepki gösterdi. F.O., "Korktuğum için 9 ay boyunca kimseye bir şey anlatamadım. Ben sustum, hiç kimse susmasın. Keşke en başında eşime söyleseydim. Böyleleri dışarıda dolanmasın. Bütün kadınlar hakkını savunsun. Başlarına ne gelirse ilk günden söylesin" dedi.

Erzurum'da yaşayan ev hanımı F.O., eşi ve avukatıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, komşuları M.S.'den şikayetçi oldu. F.O., kendisine tecavüz eden M.S.'nin çıplak fotoğraflarını çekerek, kimseye anlatmaması için şantaj ve tehditle eylemlerine devam ettiğini iddia etti. F.O.'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bir kargo şirketinde çalışan M.S. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen M.S., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.