9 ayda diyetle 40 kilo verdi, değişimiyle dikkat çekti - Son Dakika

9 ayda diyetle 40 kilo verdi, değişimiyle dikkat çekti

17.11.2020 10:03

- 9 ayda diyetle 40 kilo verdi, değişimiyle dikkat çekti 4 XL giyiyordu, azim etti şimdi küçük beden giyiyor Samsun'da yaşayan 30 yaşındaki Dilek Akbuz diyetle 9 ayda 98 kilodan 58 kiloya düştü.

- 9 ayda diyetle 40 kilo verdi, değişimiyle dikkat çekti

4 XL giyiyordu, azim etti şimdi küçük beden giyiyor

SAMSUN - Samsun'da yaşayan 30 yaşındaki Dilek Akbuz diyetle 9 ayda 98 kilodan 58 kiloya düştü. Başarısı ile örnek olan Akbuz, "Kesinlikle hareket edin ve diyete harfiyen uyun" tavsiyesinde bulundu.

30 yaşındaki Dilek Akbuz fazla kilolarından, Samsun Büyük Anadolu Hastanesinde görev yapan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Elanur Yılmaz Akay sayesinde kurtuldu. 28 yaşında fazla kilosu yüzünden insanlar tarafından bir takım eleştirilere maruz kalan Akbuz, çeşitli kilo verme yöntemlerine başvurdu. Kapı kapı dolaşarak diyetisyen gezen Dilek Akbuz, her seferinde aynı diyet listesi ile karşılaşınca kendini zayıflama hapı veya çayı gibi başka yöntemlere yöneltti. Sonuç alamayınca kendini daha fazla yemeğe veren Akbuz'un kilosu 98'lere kadar çıktı. Sağlığının süratle bozulması ve kalp ritmindeki anormal artış sonrası diyetisyen Elanur Yılmaz Akay ile tanışan Akbuz, başarı ve azimle 98 kilodan 58 kiloya düştü. Dilek Akbuz, özgüveninin ve sağlığının tekrar yerine geldiğini söyledi.

"4 XL giyiyordum"

2010 yılında kortizonlu ilaç kullanmaktan dolayı kilo almaya başladığını ifade eden Dilek Akbuz, "Bedenimi kendim kabullenemiyorken insanların acımasız eleştirilerine maruz kaldıktan sonra diyetisyene gitmeye karar verdim. Gittiğim diyetisyenler hep aynı diyetleri, besin önerilerini uyguladıkları için değiştirmeleri söyledim. Kabul etmediklerinde daha sonrasında bıraktım. Diyetisyenlere ve diyet listelerine karşı önyargım oluştu. Daha sonrasında hiç yapmamam gereken bir şey yaptım. Zayıflama hapları, zayıflama çayları gibi tamamen zaman ve para kaybı ürünlere yöneldim. Tabii ki onlarda da çok riskli şeyler yaşadım. Daha sonrasında tamamen bıraktım. O zamanlar 3XL, 4XL bedenler arası giyiniyordum. 5XL giymeyi göze aldım. Kilom artık 98'leri görmüştü. Daha sonrasında kendimi tamamen yemeğe verdim. Abartılı ağır besinler; yağlı, tatlı, tuzlu, hamur işi, gazlı içecekler tüketmeye başladım. Sağlığım süratle bozulmaya başladı. İlk fark ettiğim şey kalp ritmindeki anormal artış oldu. Sonrasında tahlil yaptırmaya karar verdim. Sağlığımın ciddi şekilde süratle bozulduğunu gördükten sonra diyetisyenim Elanur Yılmaz Akay'a gelmeye geldim. Şuan kendimi inanılmaz hafif, sağlıklı ve özgüvenli hissediyorum" dedi.

"Kendi kendime güzel günlerinden daha fazla çalma diyordum"

Diyet sürecinde kendisine sürekli motivasyon amaçlı güzel günlerinden daha fazla çalma dediğini belirten Akbuz, "Kilolu hallerimde bile bunu kendime söylerken neden bunu kendime söylediğimi çok daha iyi anladım. Çok sağlıklı günler geçiyorum. Bugün çok klişe gibi görünen asansör yerine merdiven kullanmak, evinin en uzağındaki markete gitmek ifadeler aslıda çok doğru ifadelerdir. Bugün hala hareket halindeyim. Beni yolda yürüyüş yaparken ya da bisiklet sürerken görüyorlar. Kesinlikle hareket edin ve diyetine harfiyen uyun. İnsanları sizi daha tanımıyorken çok acımasız şekilde eleştiriyorlar. Bunu sadece sözleri ile değil gözleriyle de yapıyorlar. Sizi hiç tanımayanlar akıl verme lüksünde de bulunabiliyorlar "diye konuştu.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Elanur Yılmaz Akay ise "Dilek ilk geldiğinde korkak biriydi. Kilolarından önceki başarısız diyetlerinden dolayı aşırı korkmuştu. 98 kilo ile Dilek bu diyet işine girmişti. İlk geldiğinde kendine güveni de kırıktı. Daha önceki geçirdiği olumsuz diyetler, aşamalar onu biraz korkutmuştu. En önemlisi Dilek bu dönemde çok istiyordu. İstiyor olmak burada en önemli noktadır. Zayıflamak istiyor olması, arkasında başarıyı getiriyor. Diyetimize başladığımızda aşama aşama giderken bize çok güzel uyum gösterdi. Bir dediğimizi ikiletmedi. İstekli olduğu içinde azimliydi ve başarısını getirdi. Burada birlikte ilerleyerek hiçbir şekilde Dilek'i yalnız bırakmadan bu aşamayı gerçekleştirdik. Bu süreçte 1 yıldır kiloyu koruyoruz. Bizim için en önemli noktalardan biri de budur. Gelenlerde şöyle bir sıkıntı vardır. Kiloyu verdim niye diyetisyene gideyim. Niye bir daha ücret ödeyim. Aksine en önemli noktalardan biri vücut eskiye dönmeyi çabuk ister. Verdiği kiloları geri alabilir. İşte bu koruma döneminde de aşamalı olarak olarak çok güzel başarılar elde edilebilir. Her muayene de diyet listelerimiz değişir. Burada diyet listeleri kişiye göre değişir. Herkese kendi evinde, işyerinde imkanı doğrultusunda bulabileceği yiyecekler veriyoruz. Arada kaçaklarımız, ödüllerimizde oluyor. Ben gerekirse hamburgerde veriyorum. Bunların porsiyon kontrolleriyle, kalori hesabı ile dengeliyor oluyoruz" şeklinde konuştu.

(FAU-SLH-NT-Y)

9 ayda diyetle 40 kilo verdi, değişimiyle dikkat çekti
9 ayda diyetle 40 kilo verdi, değişimiyle dikkat çekti
9 ayda diyetle 40 kilo verdi, değişimiyle dikkat çekti
9 ayda diyetle 40 kilo verdi, değişimiyle dikkat çekti

Kilo Vermek, Diyetisyen, Samsun, Diyet, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 9 ayda diyetle 40 kilo verdi, değişimiyle dikkat çekti - Son Dakika


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