Son Dakika Haberleri: 9. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" Sahiplerini Buldu

9. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" Sahiplerini Buldu

1 saat önce

- Programdan detaylar Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Levent Uslu'nun konuşması İSTANBUL - Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına değer veren bir kurum olduğunu...

- Programdan detaylar
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması
Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Levent Uslu'nun konuşması İSTANBUL - Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına değer veren bir kurum olduğunu belirterek personelin yaşadığı kreş sorunu ve yemek yardımı sıkıntılarının aşılacağına inandığını söyledi.

Yalçın, "Bunu aşabilecek iradenin bugün bu salonda olduğunu görüyorum. Memurların yemek yardımı İstanbul'da çok fazla yaşanmıyor ama ağırlıklı olarak Anadolu'da yaşanan bir sorundur. Bu sorunun gidermek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugün bu konuların burada dile getirilmesini son derece anlamlı buluyorum." dedi.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Sosyal denge sözleşmesi önemli bir kazanımdır. Yerel yönetim seçimlerinden sonra Sayın Yıldırım'ın riyasetinde büyük bir sözleşmenin imzalanacağını hayal etmekteyim. İstanbul'u tanıyan, bilen, buradan Ankara'ya giden ve tekrar İstanbul'a gelen bir başbakan ve Meclis başkanı var. Bunun İstanbul için bir şans olduğunu düşünüyorum."

Ev sahibi Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Levent Uslu da hak ve emek mücadelesi verdiklerini belirtti.

"Gerçeklerden hiç kopmadık" diyen Uslu, "70 bin üyemiz büyük bir başarının göstergesidir. Bu mücadelede bayrağı taşımanın gururun yaşıyoruz. Sendikamız, bugün çeyrek asrı geride bırakıyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:11 Kaynak: AA

Ali Yalçın, Memur Sen, İstanbul, Güncel
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