9. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri Töreni - TBMM Başkanı Yıldırım (1)
1 saat önce
- Programdan detaylar TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "9. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" törenine katıldı.
- Programdan detaylar
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "9. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:57 Kaynak: AA
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