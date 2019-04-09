9 Nisan Salı Dha Spor Gündemi
48 dakika önce
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİÇeyrek Final22.00 Liverpool - Porto22.00 Tottenham - Manchester CityBEŞİKTAŞSiyah Beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayacakFENERBAHÇESarı Lacivertliler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başlayacakGALATASARAYSarı Kırmızılı takım, Fenerbahçe...
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:31 Kaynak: DHA
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin İddaa Oranları Açıklandı
Süper Ligde 27. Hafta Tamamlandı! İşte Puan Durumu
Nabil Dirar'ın Galatasaray'a Küfür Ettiği Video Sosyal Medyayı Salladı
Tümer Metin, Beşiktaş'ın Yeni Hocasının Abdullah Avcı Olacağını İma Etti