Son Dakika Haberleri: 9 Nisan Salı Dha Spor Gündemi

9 Nisan Salı Dha Spor Gündemi

48 dakika önce

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİÇeyrek Final22.00 Liverpool - Porto22.00 Tottenham - Manchester CityBEŞİKTAŞSiyah Beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayacakFENERBAHÇESarı Lacivertliler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başlayacakGALATASARAYSarı Kırmızılı takım, Fenerbahçe...

9 Nisan Salı Dha Spor Gündemi, System.String[]
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Çeyrek Final

22.00 Liverpool - Porto

22.00 Tottenham - Manchester City

BEŞİKTAŞ

Siyah Beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayacak

FENERBAHÇE

Sarı Lacivertliler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başlayacak

GALATASARAY

Sarı Kırmızılı takım, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Takım izinli 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

19.00 Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol

20.15 Afyon Belediyespor - Pınar Karşıyaka

YÜZME

18.30 Açık deniz yüzücüsü Emre Erdoğan'a sponsorluk anlaşması imzalayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:31 Kaynak: DHA

Liverpool, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin İddaa Oranları Açıklandı Süper Ligde 27. Hafta Tamamlandı! İşte Puan Durumu Nabil Dirar'ın Galatasaray'a Küfür Ettiği Video Sosyal Medyayı Salladı Tümer Metin, Beşiktaş'ın Yeni Hocasının Abdullah Avcı Olacağını İma Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 10:19:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 9 Nisan Salı Dha Spor Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]