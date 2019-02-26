9. Umed Medya Akademisi' Aksaray'da Eğitimlerine Başladı

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Maltepe Belediyesinin Borçları Nedeniyle 3 Mahalle İcralık Oldu

Sebze ve Meyveden Sonra Elma, Nohut, Mercimek ve Pirinç de Tanzimle Satılacak