9 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti
9 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

29.01.2026 14:19
Dalaman'da otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Birkan Çillimoğlu, 4 gün sonra hastanede vefat etti.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü Birkan Çillimoğlu (9), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi. 1.18 promil alkollü olduğu belirlenen ve gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Kaan Furkan Karabulut (23), tutuklandı.

Kaza, 25 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında, Dalaman ilçesinde meydana geldi. Kaan Furkan Karabulut'un kullandığı 48 HM 546 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Birkan Çillimoğlu'na çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çillimoğlu, buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Dalaman Hürriyet İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Birkan Çillimoğlu, doktorların müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Öte yandan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin sürücüsü Kaan Furkan Karabulut gözaltına alındı. 1.18 promil alkollü olduğu belirlenen ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karabulut, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

