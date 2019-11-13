9 yıl önce kaybolan kadın cinayete kurban gitmiş

Konya'nın Akşehir ilçesinde 2010 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan kadını, öldürülüp ormanlık alana attığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2010 yılında ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Zehra Özkan'dan (43) uzun süre haber alınamaması nedeniyle öldürülmüş olabileceğini değerlendirilerek dosyayı jandarmadan devraldı.

İki kez evlenip boşandığı ve iki çocuğu olduğu belirlenen Özkan'ın, o dönemde teyzesinin oğlu Ramazan Ç. (43) ile ilişki yaşadığı, şüphelinin uzun süre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaldığı tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, Bolvadin ilçesinde yapılan çalışmada, 2010 yılının temmuz ayında bıçaklanarak öldürülüp ormanlık alana atılmış ve yüzü hayvanlar tarafından parçalanmış bir kadın cesedi bulunduğu, cesedin fiziksel özelliklerinin kayıp olarak aranan Özkan ile benzerlik gösterdiği belirlendi.

Kimliği belirlenemeyen cesedin, Özkan'a ait olup olmadığının tespiti edilmesi için, annesinden kan örneği alınarak adli tıp kurumuna gönderildi.

Özkan'ın öldürülmüş olduğunu değerlendiren ekipler, Ramazan Ç'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ederek, Bolvadin'deki cesedin Özkan'a ait olduğunu teyit etti.

Şüphelinin ifadesinde, Özkan'ın kendisiyle evlenmesi içi baskı yaptığını bu nedenle 14 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.