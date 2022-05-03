9 yıldır tedavi gören 15 yaşındaki kız, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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9 yıldır tedavi gören 15 yaşındaki kız, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti

03.05.2022 17:43
9 yıldır tedavi gören 15 yaşındaki kız, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti

Kastamonu'da böbrek yetmezliği sebebiyle 9 yıldır tedavi gören 15 yaşındaki İ.B, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Küçük kızın ağabeyi, "Tüm aile kardeşim yaşayabilsin diye gece uyku uyumadı. Hep bir umut içinde iyi olacağını hayal ettik. Ama olmadı ve canımızı yitirdik" diye konuştu.

Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde yaşayan ve 9 yıldır böbrek yetmezliği hastası olan İ.B., 1 buçuk yıldır tedavi gördüğü İstanbul Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

"HEP BİR UMUT İÇİNDE İYİ OLACAĞINI HAYAL ETTİK"

Bakan, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. İ.B'nin ağabeyi Muammer Bakan, "Kardeşimiz için ailece 9 yıla yakın mücadele verdik. Tüm aile İ.B. yaşayabilsin diye gece uyku uyumadı. Hep bir umut içinde iyi olacağını hayal ettik. Ama olmadı ve canımızı yitirdik. Son 1,5 yıldır sağlık durumu günden güne kötüye gidiyordu. En büyük üzüntüm çocukluğunu yaşayamaması, arkadaşlarıyla birlikte koşup oyunlar oynayamaması" dedi.

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9 yıldır tedavi gören 15 yaşındaki İrem, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Krizi, Hamidiye, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 9 yıldır tedavi gören 15 yaşındaki kız, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti - Son Dakika


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