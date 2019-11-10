Son Dakika Haberleri: 93 yaşındaki Hasan dedenin validen isteği bu oldu
Son Dakika Güncel 93 yaşındaki Hasan dedenin validen isteği bu oldu

93 yaşındaki Hasan dedenin validen isteği bu oldu

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Sivas'ta da anıldı.

93 yaşındaki Hasan dedenin validen isteği bu oldu, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Sivas'ta da anıldı. Anma törenine katılan 93 yaşındaki Hasan Çalışır ise Vali Salih Ayhan'dan Atatürk Anıtı'nın yeniden boyanıp anıtta çalışma yapılmasını istedi.


Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Albay Hakan Tutucu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Anma programı anıta çelenk sunulması ile başladı. Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler çalınarak, saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanına yakın noktadan geçen araç sürücüleri de saygı duruşuna katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.


Vali Ayhan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak şeref defterini imzaladı. Anma törenine 63 yıllık Atatürk portresi ile katılan 93 yaşındaki Hasan Çalışır dikkat çekti. Çalışır, törenin ardından Vali Ayhan'dan Atatürk Anıtı'nın yeniden boyanması ve anıtta çalışma yapılmasını istedi. Vali Ayhan, kısa sürede gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi. - SİVAS

Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Çalışır, Türkiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:07 Kaynak: İHA
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