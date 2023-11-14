93 yaşındaki kadının İsrail'e karşı silahla çekilen videosu sosyal medyada viral oldu

Rize'de 93 yaşındaki kadının İsrail'e karşı elinde silahla çekilen videosu sosyal medyada herkesin beğenisini topladı. Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Emine Erdem'in İsrail'e karşı tutumu sosyal medyada paylaşıldı.

"İSRAİL ALLAH SENİ YOK ETSİN"

Paylaşılan video kısa süre içerisinde 10 binlerce kişi izledi. Arkasına Filistin bayrağı asan Emine nine, eline silahı alarak "Çocukları kıran, öldüren İsrail Allah senin canını alsın. İsrail Allah seni yok etsin" sözleriyle havaya ateş etti.

YORUMLARDA ÖVGÜLER DİZDİLER

İsrail'in çocukları canice öldürmesine karşılık yaptığı hareket herkes tarafından beğenildi. Paylaşılan videoda 93 yaşındaki Erdem'i tutumundan dolayı yorumlarda bolca övgü aldı.