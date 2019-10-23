Son Dakika Haberleri: 94 yaşındaki yaşlı kadın çocukları tarafından sokağa atıldı iddiası
Son Dakika Genel 94 yaşındaki yaşlı kadın çocukları tarafından sokağa atıldı iddiası

94 yaşındaki yaşlı kadın çocukları tarafından sokağa atıldı iddiası

16 dakika önce

94 yaşındaki yaşlı kadın çocukları tarafından sokağa atıldı iddiası Yaşlı kadın otele yerleştirildi, ailesine ulaşmak için çalışma başlatıldı MANİSA – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çocukları tarafından sokağa atıldığı iddia edilen 94 yaşındaki kadına belediye ekipleri sahip çıktı.

94 yaşındaki yaşlı kadın çocukları tarafından sokağa atıldı iddiası

Yaşlı kadın otele yerleştirildi, ailesine ulaşmak için çalışma başlatıldı


MANİSA – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çocukları tarafından sokağa atıldığı iddia edilen 94 yaşındaki kadına belediye ekipleri sahip çıktı. Yaşlı kadın otele yerleştirilerek ailesine ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Olay, Turgutlu ilçesi Acarlar Mahallesi Yıldız Sokak'ta meydana geldi. Çocukları tarafından istenmediği ve sokağa atıldığı iddia edilen 94 yaşındaki Ayşe Bayram isimli kadının durumundan Belediye ekiplerinin haberi oldu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın talimatıyla Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu sokakta bir sandalye üzerinde oturan yaşlı kadın ile ilgilendi. Ayşe Bayram'ın komşuları ise yaşlı kadının çocukları tarafından istenmediğini ve bu nedenle sokakta kaldığını iddia etti. Geçici olarak bir otele yerleştirilen yaşlı kadının ailesine ulaşmak çalışma başlatıldı.

94 yaşındaki yaşlı kadın çocukları tarafından sokağa atıldı iddiası

Ayşe Bayram, Turgutlu, Manisa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:57 Kaynak: İHA
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