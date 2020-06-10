95 gün sonra meclis oturumu yapıldı - Son Dakika

95 gün sonra meclis oturumu yapıldı

Seyhan Belediyesi Olağan Meclis toplantıları, Covid-19 salgını nedeniyle verilen aranın ardından 95 gün sonra "Salgın önlemleri" dikkate alınarak yeniden başladı.

95 gün sonra meclis oturumu yapıldı, System.String[]

Seyhan Belediyesi Olağan Meclis toplantıları, Covid-19 salgını nedeniyle verilen aranın ardından 95 gün sonra "Salgın önlemleri" dikkate alınarak yeniden başladı.


Seyhan Belediyesi Kültür Merkezinde Akif Kemal Akay Başkanlığında gerçekleşen Haziran ayı olağan meclis toplantılarının ilk oturumunda salgın önlemleri dikkat çekti. Önceden dezenfekte edilen salona giren Meclis üyeleri ve konuklara girişte dezenfektan kullandırıldı, maskesi olmayanlara maske verildi. Meclis üyeleri ve konukların, sosyal mesafe kuralına göre oturmaları sağlandı. Teması önlemek için Meclis üyeleriyle konuklar ayrı yerlerde misafir edilerek oturumu takip etmelerine imkan tanındı.


Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yoklama yapılmasının ardından meclis üyelerine pandemi sürecindeki hizmetler hakkında bilgi aktardı. "Salgın bitmiş değil. Uyarıları dikkate almalıyız" diyerek sözlerine başlayan Başkan Akay, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Adana Valiliği, Belediye Meclis üyeleri ve personelimizin ortak çalışması ile diğer kamu kurum ve kuruluşların katkısıyla Covid-19 virüsüne karşı büyük ölçüde başarı sağlamış durumdayız" dedi.


"Tehlike henüz geçmedi"


Virüsün tehlikesinin tamamen geçmediğini aktaran Başkan Akay, "Hep birlikte sosyal mesafeyi koruyarak yakın temastan kaçınacağız, dezenfektasyona dikkat edip her alanda maske takmayı unutmayacağız. Bütün bunları yaparken ilk önce kendimizi koruyup, daha sonra sevdiklerimizi ve çevremizi koruduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız."diye konuştu. Başkan Akay şöyle devam etti:


"Korona virüs salgını süresince belediyemiz; Seyhan halkından ve Seyhan ilçesi dışından bizlere müracaat eden tüm vatandaşlarımızdan maddi ve manevi desteklerini esirgememiştir. Bu kapsamda; gururla belirtmek isterim ki belediyemiz, yıkanabilir maske üretiminin gerçekleştirildiği ilk yerel yönetim olma özelliğini taşımaktadır. Adana'da ilçe belediyelerine ve başka il belediyelerine maske desteğinde bulunuldu. Maske üretimimiz günlük 7 bin, toplamda ise 400 bin adedi buldu. 170 bin adet de satın alarak 570 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirmiş olduk. Dezenfektasyona özel önem verdik. 1200 lt kolonya, 1500 adet siperlik 1500 litre el dezenfektanı bütün ofislere ve muhtarlıklarımıza dağıtıldı. 96 mahallede 8.200 sokakta ortalama 11 kez dezenfeksiyon işlemi yapılmıştır. Ayrıca tüm aile sağlığı merkezleri, hastaneler, eczaneler, kamu kurumları, ibadethaneler, kuaförler ve yaşlı bakım evlerinde dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Lokantaların kapalı olduğu dönemde sokak hayvanlarımızı unutmadık. Veteriner birimimiz sokağa çıkma yasağı döneminde besleme hizmetini arttırarak sokak hayvanlar ve güvercinler günlük 1500 kg. mama ile beslendi."


Gıda ve sıcak yemek dağıtımı


Sağlık kabini kurarak sağlık personeli ile 10 bin vatandaşa rutin sağlık taraması ve bilgilendirme yapıldığını kaydeden Başkan Akay, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 17 bin adet gıda kolisi dağıtımı yapıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda mühendisleri kontrolünde hazırlanan günlük 1.800 porsiyon, süreç boyunca 144 bin öğün sıcak yemek yardımı yapıldı. Camilerimiz ortam dezenfeksiyonu yapılarak tekrar ibadete hazır hale getirildi. Ayrıca Seyhan Dikimevi'nde üretilen seccade dağıtımı ve maske dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşlarımıza 'Evde Kal' uygulaması kapsamında, YouTube üzerinden Seyhan Belediyesi Youtube kanalında, Şehir Tiyatro Topluluğu'nun sergilediği yetişkin ve çocuk oyunları yayınlanarak erişime sunuldu. Evde kalan vatandaşlarımıza, psikolojik destek veren videolar hazırlanarak, sosyal medya üzerinden sunuldu. YKS kurslarımızda dijital ortama geçilerek, yaklaşık iki bin öğrencimizin derslerine evlerinden devam etmeleri sağlandı. Spor aktiviteleri yasaklandığı için Seyhan halkına balkonlarında spor yapabilmeleri için etkinlikler düzenlendi. Son olarak parklarımız da da gerekli tedbirlerin alınarak halkın kullanımına sunulduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.


Konuşmanın ardından gündem dışı konuşmalar yapıldı. Meclis gündemlerine geçilmesinin ardından 1 yıl görev yapacak encümen üyeliği seçimi yapıldı. Partilerin gösterdiği isimler, gizli oy açık tasnif usulü ile netleşti. Buna göre 3 encümen üyesi olarak Hatice Yılmaz, Sevda Erdede ve Miğdat Kocaman belirlendi. - ADANA

Seyhan Belediyesi, Koronavirüs, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 95 gün sonra meclis oturumu yapıldı - Son Dakika

Son Dakika

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu         
18:53
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur         
18:51
Nişan töreninde 5 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı Nişan töreninde 5 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı         
18:35
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi         
18:34
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı         
18:33
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak         
18:30
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi         
18:14
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti         
18:01
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor         
17:55
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu         
17:53
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor         
17:51
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı         
17:37
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü         
17:35
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı         
17:26
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi         
17:17
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor         
17:09
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu 1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu         
17:05
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı         
17:03
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı         
17:01
Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı         
17:00
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:58
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü         
16:50
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti         
16:43
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti         
16:42
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi         
16:39
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü         
16:37
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı 60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı         
16:34
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak         
16:26
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 19:29:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 95 gün sonra meclis oturumu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]