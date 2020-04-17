96 bin TL'ye mal olan atölyede günde 6 ton dezenfektan üretilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 96 bin TL'ye mal olan atölyede günde 6 ton dezenfektan üretilecek - Son Dakika

96 bin TL'ye mal olan atölyede günde 6 ton dezenfektan üretilecek

7 saat önce

Bitlis'te Cemil Özgür Anadolu Meslek Lisesinin bahçesinde inşa edilen ve günde 6 ton dezenfektan üretilecek atölye hizmete açıldı.

96 bin TL'ye mal olan atölyede günde 6 ton dezenfektan üretilecek, System.String[]

Bitlis'te Cemil Özgür Anadolu Meslek Lisesinin bahçesinde inşa edilen ve günde 6 ton dezenfektan üretilecek atölye hizmete açıldı.


Okulun kimya bölümü öğretmenleri tarafından dezenfektan ve temizlik malzemesi üretilecek atölye, 96 bin TL'ye mal edilerek 26 günde kuruldu. Gazetecilerle birlikte tesisi gezen İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, pandemi döneminde kurumların dezenfektan ihtiyaçlarını karşılayacaklarını, pandemi sonrası da Bitlis merkez ve ilçelerindeki 60 yatılı okulun temizlik malzemesi ihtiyacının karşılanacağını söyledi. Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, "İçinde bulunduğumuz bu atmosferin bir an önce bitmesini, başta ülkemiz olmak üzere dünyadaki bu salgının bir an önce sona ermesini temenni ediyoruz. Atölyemizin inşaatına 17 Mart 2020 tarihinde başladık. Bugün hem inşaat hem de donanım işini tamamladık. Bu atölyemizde her gün 6 ton her türlü dezenfektan malzemesi üretecek kapasitemiz var. Bölgede ve Türkiye'de okullarımız arasında kurulan en modern atölyedir. Burada her türlü temizlik malzemesini üretebiliyoruz. Ancak malumunuz bu dönemde acil olarak istenen yüzey ve el dezenfektanları üretiyoruz. Günlük 6 tona kadar bir kapasitemiz var. Gündemimiz pandemi olduğu için kurum ve kuruluşlara valilik nezdinde yazı yazarak ihtiyaçlarının belirlenmesi için bildirimde bulunmalarını istedik. Bugün itibari ile Tatvan Belediyesinin bize gelen bir ihtiyacı var. Kurumların dışında bizim zaten 60 tane yatılı okulumuz var. Biz sadece okullarımızın temizlik malzemesi ihtiyacını buradan karşılasak bile kardayız. Zamanın ruhuna uygun olarak tüm kurum ve kuruluşların her türlü dezenfektan ihtiyacı için bu atölyemiz çalışacak. Burada 3 kimya öğretmenimiz, bir de kimya mühendisimiz ve okul müdürümüz olmak üzere 5 kişi ve okullar açıldığında öğrencilerle birlikte çalışacağız" dedi.


"Öğretmenlerimiz çalışıyor"


Korkmaz, Türkiye'deki meslek liselerinin zamanın ruhuna uygun üretim yapmaya başladığını belirterek, "Tesisimiz yaklaşık 96 bin TL'ye mal oldu. 26 günde inşaatı ile birlikte tamamladık. Bakanlığımızın değişimi ile birlikte meslek liselerimiz farklı bir vizyon kazandırıldı. Meslek liselerimizde mobilya ve motor bölümleri sürüyor. Zamanın ruhuna uygun tekstil ve kimya bölümleri hız kazandı. Türkiye'de meslek liseleri kimya alanında dezenfektan alanlarında cerrahi maske, yüz koruma maskeleri olsun, tulum olsun, en sonunda solunum cihazı olsun üretiliyor. Buradaki öğrencilerimiz 18 yaşın altında. Bunların bazıları için özel izinler alıyoruz. Bu şekilde üretim yapıyoruz. Öğretmenlerimiz çalışıyor. Üretimsiz bir ülkenin ekonomisinin sağlıklı bir şekilde gideceğini kimse sanmıyor. Hızlı bir şekilde üreteceğiz. Bu sıkıntılar geçtiğinde bu atölyeleri farklı olarak kullanacağız" dile konuştu. - BİTLİS

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 01:21 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MEB, İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Meslek Lisesinde, ambulans ve sahra hastaneleri...
Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı 129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde         
20:08
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı         
19:31
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer         
19:26
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.         
19:18
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor         
18:50
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı         
18:46
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi         
18:32
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz         
17:57
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti! Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!         
17:50
Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti         
17:48
Bakan Koca, Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi         
17:45
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?         
17:40
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi         
17:40
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı         
17:31
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı         
17:30
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti         
17:25
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı         
17:18
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı         
17:16
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu         
17:06
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti         
17:04
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek         
16:56
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi         
16:54
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu         
16:47
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı         
16:45
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir         
16:45
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi         
16:38
Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi         
16:32
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi         
16:24
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti         
16:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 20:21:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 96 bin TL'ye mal olan atölyede günde 6 ton dezenfektan üretilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]