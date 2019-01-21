9pm Ve Yılmaz Vural İle Gelen Başarı

9PM Football Managers. Futbol severlerin yakından takip ettiği mobil menajerlik oyunlarında yayıncı firmalar ünlü teknik direktörler ile çalışarak onları da oyuna dahil ediyorlar. Mourinho, Guardiola ve Klopp'tan sonra aldığı akademik eğitim ve kariyeri ile ülkemizde yetişmiş en önemli Teknik Direktörlerimizden Yılmaz Vural da kendi hikayesinin anlatıldığı 9PM Football Managers'ın bir parçası oldu.

26 Aralık'ta Sn. Yılmaz Vural'ın katılımıyla gerçekleşen basın toplantısının ardından resmi olarak Google Play Store ve App Store'da yer alan 9PM Football Managers 10 gün içerisinde 100.000'in üzerinde download'a ulaştı ve uygulama marketlerinde en çok indirilen oyunlar arasında ilk beşte yerini aldı. Bu başarının şans olmadığını belirten Uncosoft'un CEO'su Enes Çakır 'başarılarının hızla devam edeceğini dile getirerek, bu hızlı yükselişte özellikle ülkemizdeki futbol menajerlik oyunu severlerin büyük katkısının olduğunu ve yurt dışında yaşayan Türklerden de desteklerini beklediklerini belirtti.

Tersine Oyun Göçü!

İlk Türk mobil futbol menajerlik oyunu olarak yayına girdiği ilk haftada App Store'un oyun önerileri içerisinde de yer alan 9PM Football Managers Tersine Oyun Göçünün artık kaçınılmaz bir gerçek olduğunu kanıtladı. Bu başarı ile ilgili olarak, oyuna olan ilginin gün geçtikçe daha da arttığını belirten Enes Çakır, kullanıcılardan gelen yorumların ve önerilerin kendileri için çok değerli olduğunu, bu yorumlar ve öneriler neticesinde oyunun en kısa zamanda kullanıcıların istekleri ile şekilleneceğini ve tüm zamanların en favori oyunu olacağını dile getirdi.

Yenilikçi ve İnovatif – Adım Sayın ile Birlikte Takımının Enerjisini Arttır.

Günlük yaşantıda birçok kişinin telefonlarına ya da telefonlar üzerinden oynadığı oyunlara olan düşkünlüğünden dolayı kişilerin çok fazla hareketsiz kaldığının bilincinde olan Uncosoft ekibi, benzer oyunlardan farklı olarak 9PM'e yenilikçi ve inovatif özellikler getirdiklerini belirterek oyunun içerisine adım-sayar özelliğini eklediklerini ve böylece kullanıcıları hareket etmeye yönelttiklerini belirtti.

Son olarak, ligde heyecanı arttırmak isteyen Uncosoft ekibi 26 Ocak'ta sona erecek olan 1986 liginin bitimiyle birlikte kullanıcılarına sezon sonunda onları çeşitli sürprizlerin beklediğini belirttiler.