Son Dakika Haberleri: A Kadın Milli Voleybol Takımı'nın İzmir kampı başladı
Son Dakika Spor Haber

A Kadın Milli Voleybol Takımı'nın İzmir kampı başladı

55 dakika önce

A Kadın Voleybol Milli Takımı, 2-4 Ağustos tarihlerinde Çin'de yapılacak 2020 Olimpiyat Oyunları Kıtalararası Elemeleri ve 23 Ağustos-8 Eylül'de Ankara ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için İzmir'de kampa girdi.

A Kadın Milli Voleybol Takımı'nın İzmir kampı başladı, System.String[]
A Kadın Voleybol Milli Takımı,  2-4 Ağustos tarihlerinde Çin'de yapılacak 2020 Olimpiyat Oyunları Kıtalararası Elemeleri ve 23 Ağustos-8 Eylül'de Ankara ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için İzmir'de kampa girdi.
A Kadın Voleybol Milli Takımı başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah yapılan antrenman sonrası A Milli Kadın Voleybol Takımı Kondisyoneri Alessandro Bracceschi'nin doğum günü de kutlandı. A Kadın Voleybol Milli Takımı'nın hazırlık kampı 16 oyuncudan oluşuyor. Kampta şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Ezgi Dilik, Naz Aydemir Akyol
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Kübra Akman, Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Smaçörler: Hande Baladın, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Meliha İsmailoğlu
Pasör çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Gözde Yılmaz
Liberolar: Şebnem Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu
Milli Takım'ın İzmir'deki hazırlık kampı 22 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. 23 Temmuz'da İtalya'ya geçecek olan A Kadın Voleybol Milli Takımı, burada İtalya ile ikili hazırlık kampı yapacak ve üç hazırlık karşılaşması oynayacak.


- İstanbul
voleybol, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Paslı tepsilerin, kirli duvarların bulunduğu ekmek fırını şaşkınlık yarattı Bir anda ortaya çıkıp yaşlı kadını raylara itti! O anların görüntüleri yayınlandı Antalya'da yediemin otoparkları dolup taştı! 8 yıldır bekleyen araçlar var Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 19:35:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Kadın Milli Voleybol Takımı'nın İzmir kampı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]