A Kadın Milli Voleybol Takımı'nın İzmir kampı başladı

A Kadın Voleybol Milli Takımı, 2-4 Ağustos tarihlerinde Çin'de yapılacak 2020 Olimpiyat Oyunları Kıtalararası Elemeleri ve 23 Ağustos-8 Eylül
'de Ankara
ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa
Şampiyonası hazırlıkları için İzmir
'de kampa girdi.
A Kadın Voleybol Milli Takımı başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel
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Kompleksi'nde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah
yapılan antrenman sonrası A Milli Kadın Voleybol Takımı Kondisyoneri Alessandro Bracceschi'nin doğum günü de kutlandı. A Kadın Voleybol Milli Takımı'nın hazırlık kampı 16 oyuncudan oluşuyor. Kampta şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay
, Ezgi Dilik
, Naz Aydemir
Akyol
Orta oyuncular: Eda Erdem
Dündar (Kaptan), Kübra Akman
, Zehra Güneş
, Aslı Kalaç
Smaçörler: Hande Baladın
, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Meliha İsmailoğlu
Pasör çaprazları: Ebrar Karakurt
, Meryem
Boz, Gözde Yılmaz
Liberolar: Şebnem Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu
Milli Takım'ın İzmir'deki hazırlık kampı 22 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. 23 Temmuz'da İtalya
'ya geçecek olan A Kadın Voleybol Milli Takımı, burada İtalya ile ikili hazırlık kampı yapacak ve üç hazırlık karşılaşması oynayacak.
- İstanbul