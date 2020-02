A Milli Basketbol Antrenörü Sarıca:

A Milli Basketbol Takım Antrenörü Ufak Sarıca, "Elimizdeki kadroyla en iyisini yapıp, maçları kazanmak istiyoruz" dedi.



FIBA 2021 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda ve İsveç ile karşılaşacak A Milli Takım, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Hollanda maçını kazanmak istediklerini belirten Sarıca, "Şubat ayında yeni bir pencere Avrupa Şampiyonası. Cuma günü Hollanda ile daha sonra İsveç ile oynayacağız. Elbette bu maçların hem içeride, hem de deplasmanda oynanacağını düşünürsek kendi evinde oynadığımız maçları kazanmak zorundayız. Bunun için bir avantaj etmek istiyoruz. Bugün ilk defa toplanıp antrenmana başlayacağız. Cuma günü kazanarak yeni bir pencereye bakarız" dedi.



FIBA ve EuroLeague arasındaki anlaşmazlıkların takımları zora soktuğunu belirten Sarıca, "Hepimiz çok sıkıldık bu işten. Oyuncular hep arada kalıyor. Dolasıyla kadroları bir türlü tam yapamıyoruz. Hem sakatlıklar var sezonun en ateşli dönemindeyiz. Her kulvarda her takımın belli amaçları var. Burada en çok oyuncular yıpranıyor. Shane Larkin bir sakatlığı olmuştu ve onu kadrodan çıkarmak durumunda kaldık. Daha sonradan Sertaç ve Buğrahan Tuncer ilgili Anadolu Efes'in bir isteği oldu. Tabi ki bu TBF kararı. İzin verdiler. Sertaç ve buğrayı göndereceğiz. Çok karışık bir durum oluyor. İlk defa A milli takım forması giyecek arkadaşlarımız var. Elimizdeki kadroyla en iyisini yapıp, bu iki maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.



NBA'de oynayan Furkan Korkmaz, Cedi Osman ve Ersan İlyasova'nın büyük eksikler olduğunu ifade eden Sarıca, şöyle konuştu:



"Bunlar önemli isimler. Zaten NBA oyuncularımızı buraya getiremiyoruz. Dolasıyla genç ve diğer arkadaşlarımıza da önemli bir fırsat. Eksikler hissedilecek. Elimizdeki en iyi kadroyla yapmak durumundayız. Bu maçları kazanmak durumundayız. Hollanda ve İsveç ters rakipler. Hızlı oynuyorlar. Dikkat etmek lazım. Onlarında kadrosu belli değil. Biz o İsveç döneminde de çok eksik kadroyla oraya gitmiştik. Maalesef çok tecrübesiz oyuncularımız vardı. Sakatlıkları oyuncularımız vardı. Hollanda takımı buraya 4 gün önce geldi. Bu demektir işin ciddiyetindeler. Onlarında bir şampiyona gitme gibi bir hedefleri var. O yüzden dikkatli olmak lazım."



Semih Erden: "Ankara seyircisi bizi ateşliyor"



Kaptan Semih Erden ise, "Heyecanlı ve hazırız. İnşallah kampımız güzel, sakatlıksız geçer. Her birimize ihtiyacımız var. Hollanda maçını evimizde oynuyoruz. Seyircimizin önünde oynamak heyecan verici. Bu bizim için önemli. Umarım buradaki maçı en güzel şekilde tamamlayıp İsveç'e galibiyet için gideceğiz" ifadelerini kullandı.



Semih de Ankara seyircisine ayrı bir parantez açarak, "Ankara seyircisi bizim için ayrı. Her zaman her yerde milli takım destek görüyor ama Ankara seyircisi bizi acayip şekilde motive ediyor, ateşliyor. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Cuma günü de maçımıza bekliyoruz" dedi.



Hazırlıklar başladı



A Milli Erkek Basketbol Takımı, medya günü etkinliğinin ardından Ankara Spor Salonu'ndaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.



Ay-yıldızlı ekip, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 21 Şubat Cuma günü Ankara'da Hollanda, 24 Şubat Pazartesi günü ise deplasmanda İsveç ile karşılaşacak. Sarıca daha sonrasında takımdaki oyuncularla tek tek ilgilendi. - ANKARA