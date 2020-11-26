A Milli Erkek Basketbol Takımı Hırvatistan maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda yarın Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, başantrenör Orhun Ene yönetimindeki tek idmanla günü tamamladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki antrenmanda, milliler hücum ve savunma düzenlerinin yanı sıra şut çalışması yaptı.

Milli takım, İstanbul'un ev sahipliğinde Kovid-19 salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda yarın saat 19.00'da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.