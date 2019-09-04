A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Çekya hazırlıklarını tamamladı!

Milli takım, maçın oynanacağı Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde bir idman gerçekleştirdi. Antrenmanda Çekya karşılaşmasının taktiği üzerinde duran milliler, şut çalışmasıyla günü tamamladı.
Grubun ikinci karşılaşmasında ABD'ye uzatmada 93-92 mağlup olan A Milli Takım oyuncularının moralli olduğu gözlendi.
Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan da izledi.