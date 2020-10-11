A Milli Futbol Takımı Rusya karşısında

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Rusya ile yarın TSİ 21.45'de Dinamo Merkez Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta ilk iki karşılaşmada aldığı 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Rusya'da 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Milliler, Rusya ile bugüne kadar 9'u özel maçta olmak üzere 21 defa karşılaştı. Rusya'yı 3 defa mağlup eden A Milliler, 4 defa berabere kaldı, 14 defa ise mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, Rusya'ya karşı 10 gol kaydederken, kalesinde ise 37 gol gördü.

Rusya ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak A Milli Takımı, 582. defa sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 97 yıllık tarihinde 309'u resmi, 272'si özel 581 maçta biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 137 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takım bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 766 gol atarken, kalesinde 827 gol gördü. Milliler bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Ay-yıldızlılar, 581 karşılaşmanın 500'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. - İSTANBUL