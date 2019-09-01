A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-2 yenerek...
13 saat önce
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:00 Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi
Galatasaray, Florin Andone ile anlaştı! Mesainin ilk günü kapıya kamyon dayayıp iş yerini boşalttılar! Cezaevinden firar eden kadın hükümlü yakalandı Rıdvan Dilmen: Maçın adamı bence Fırat Aydınus