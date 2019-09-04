A milli takım'da hazırlıklar sürüyor

A Milli Futbol Takımı
, 2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra
ve Moldova
ile oynayacağı maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Riva
'da bulunan Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü çalışmayı yarıda bırakan Yusuf Yazıcı
ile sakatlıklarını atlatan Emre Belözoğlu
ve Enes Ünal
takımla birlikte çalışmalara katıldı. Milliler, antrenmanın basına açık bölümünde ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı yapılan bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Ay-yıldızlılarda sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz
, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan
ve Nazım Sangare antrenmanda yer almadı.
Öte yandan A Millilerin antrenmanını Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da takip etti. Milli takımı ziyaret eden Bulut, antrenör Mehmet Kulaksızoğlu
ile birlikte çalışmayı izledi. Milliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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-Antrenmandan görüntüler
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Haber Kodu : 190904204
- İstanbul