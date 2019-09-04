Son Dakika Haberleri: A milli takım'da hazırlıklar sürüyor
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A milli takım'da hazırlıklar sürüyor

3 saat önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ve Moldova ile oynayacağı maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

A milli takım'da hazırlıklar sürüyor, System.String[]
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ve Moldova ile oynayacağı maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü çalışmayı yarıda bırakan Yusuf Yazıcı ile sakatlıklarını atlatan Emre Belözoğlu ve Enes Ünal takımla birlikte çalışmalara katıldı. Milliler, antrenmanın basına açık bölümünde ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı yapılan bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Ay-yıldızlılarda sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ve Nazım Sangare antrenmanda yer almadı.
Öte yandan A Millilerin antrenmanını Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da takip etti. Milli takımı ziyaret eden Bulut, antrenör Mehmet Kulaksızoğlu ile birlikte çalışmayı izledi. Milliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
-Detaylar

Haber Kodu : 190904204


- İstanbul
A Milli Futbol Takımı, Andorra, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:12 Kaynak: DHA
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