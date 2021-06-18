A Milli Takım ve İsviçre karşılaşmasında, Umut Meraş forma giyemeyecek

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya ve Galler'e yenilen A Milli Takım, İsviçre karşısında son maçına çıkacak. Gruptan çıkması artık mucizelere bağlı olan Ay-Yıldızlılar'da Umut Meraş sakatlığı nedeniyle İsviçre karşısında forma giyemeyecek.

GALLER MAÇINDA SAKATLANDI

beIN SPORTS'un haberine göre; A Milli Takımda sakatlığı bulunan Umut Meraş, Türkiye - İsviçre karşılaşmasında forma giyemeyecek. Umut Meraş Galler maçında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Yerine sağ bek oynayan Mert Müldür dahil olmuştu. Umut Meraş İtalya maçına da 11'de başlamıştı.