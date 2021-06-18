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A Milli Takım ve İsviçre karşılaşmasında, Umut Meraş forma giyemeyecek - Son Dakika

A Milli Takım ve İsviçre karşılaşmasında, Umut Meraş forma giyemeyecek

18.06.2021 16:14

Umut Meraş A Milli Takım'da, İtalya ve Galler maçlarına ilk 11'de başlamıştı. 25 yaşındaki sol bek sakatlığı sebebiyle İsviçre karşısında forma giyemeyecek. Meraş'ın yerine teknik direktör Şenol Güneş'in Mert Müldür'e forma şansı vermesi bekleniyor.

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya ve Galler'e yenilen A Milli Takım, İsviçre karşısında son maçına çıkacak. Gruptan çıkması artık mucizelere bağlı olan Ay-Yıldızlılar'da Umut Meraş sakatlığı nedeniyle İsviçre karşısında forma giyemeyecek.

GALLER MAÇINDA SAKATLANDI

beIN SPORTS'un haberine göre; A Milli Takımda sakatlığı bulunan Umut Meraş, Türkiye - İsviçre karşılaşmasında forma giyemeyecek. Umut Meraş Galler maçında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Yerine sağ bek oynayan Mert Müldür dahil olmuştu. Umut Meraş İtalya maçına da 11'de başlamıştı.

A Milli Takım ve İsviçre karşılaşmasında, Umut Meraş forma giyemeyecek

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Son Dakika Spor A Milli Takım ve İsviçre karşılaşmasında, Umut Meraş forma giyemeyecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • Lion : para için oynayan lejyonerler ile başarı imkansız, milli takımda para ödenmesin, isteyen oynasın Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • Haydar Vurgun: İnşallah Burak denilen sahista forma giymez.onun yüzünden antidepreson ilacı alıyorum. Bimac daha bu adama dayanamam. Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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